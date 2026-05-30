Con fallas y a lo loco

Conviene aclarar que, según la RAE, falla es: 1. Defecto o falta. 2. Incumplimiento de una obligación. Por ahí va el (multi)tema; aunque también es de traca.

Semana caótica, áspera, agria, en el mundo del baloncesto coruñés, con el campeón y el subcampeón de la fase regular de Primera FEB de por medio.

‘Con faldas a lo loco’ (‘Some like hot’), la memorable comedia –tal vez la número 1 de la historia del cine– dirigida en 1959 por Billy Wilder pone el brillante y desopilante punto final con una frase inolvidable: “Nadie es perfecto”.

Y en efecto, la perfección humana no existe. Sí la dedicación, el compromiso, la profesionalidad, la constatación. Virtudes que evitan caer en defectos como la precipitación o su reverso: la velocidad de glaciar.

Es un pecado capital que en un ente, empresa, organización, entidad, etc, de comunicación, la comunicación brille –no siempre, claro– por su ausencia. Comunicación no es torpedear con publicaciones banales –muchas parecen dirigidas a menores de edad– en las redes sociales. Sobre todo si a la hora de contar las cosas que importan, las realidades, no se acierta precisamente con el centro de la diana.

A veces, menos es más. Menos confusión, caos, desorientación, enfados, reproches, acusaciones bidireccionales y recogidas de cable.

Y, ojo, en este maremágnum también colabora el aficionado, desinformado motu proprio –no, no vale con quedarse en los titulares– pero, sin embargo, con el sentimiento de saber más que nadie.

Así, suceden cosas como la que escuché este jueves en boca de un miembro de un club cuyo cometido en la organización está a años luz de tener algo que ver con el reproche que le hizo –fuera de lugar, tanto física como virtualmente– un aficionado.

Prince escribió y cantó en 1987 al signo de los tiempos (‘Sign of the times’, canción epónima de un doble álbum situado en casi todas las listas entre los más grandes de la historia).

En el tramo final, el malogrado genio de Minneapolis avisaba: “Hurry before it’s to late” (“Date prisa antes de que sea tarde”). Hablaba de revertir varios de los males sociales de la época. Muy pocos de ellos se han extinguido. Y han ido creciendo otros. Nuevos signos de unos tiempos, los de la comunicación, donde la ídem no siempre fluye de la mejor manera. Un mal que hemos de erradicar entre todos.