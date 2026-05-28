En Tercera, en Segunda... y en Primera

“Nunca tan pocos hicieron tan felices a tantos”, sentenció Paco Vázquez en el palco del municipal de Riazor el 19 de mayo de 2000, y esta frase, inspirada en Churchill, regresa a la memoria desde entonces en toda celebración blanquiazul. Siguiendo con Winston, aquello de “sangre, sudor y lágrimas” viene muy a cuento para describir todo lo que ha sufrido el Deportivo y el deportivismo desde aquel descenso de 2018. Consumado el regreso a Primera, vuelven recuerdos del Vietnam vivido en los últimos ocho años.

Ahí van.

29 de abril de 2018. Al tiempo que el Barça canta el alirón, el Dépor cae a la categoría de plata. “En Primera, en Segunda y en Tercera”, dice Richi a la cámara y señala el escudo. Nadie entonces sospecha que lo de Tercera acabará siendo realidad.

El volver a empezar en Segunda y el gafe de Jagoba Arrasate: “La pregunta no es si el Deportivo va a ascender, sino cuándo va a ascender”. Tino dice hasta aquí hemos llegado y lo releva Paco Zas. Lume. Budimir, Salva Sevilla y Abdón Prats en aquel maldito San Juan.

La camiseta de rayas horizontales. Peru Nolaskoain, tras diecisiete choques sin victorias en Segunda: “No le ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos”. Tras 19 encuentros sin catar la victoria, siete triunfos seguidos con Fernando Vázquez para devolver la fe: “Sí se puede”. La pandemia y las gradas vacías. El canterano Pinchi haciendo lo que jamás perdonaremos. ‘Fuenlabrote’. El “ni nos beneficia ni nos perjudica” presidencial. Delirante arresto, aún impune, de Álex Bergantiños. Beauvue recorre más de 6.000 kilómetros para dejar al Fuenlabrada sin playoff de ascenso. Praena, socio 26.634 del Dépor. El descenso por decreto decidido por el CSD y la consiguiente caída a la tercera categoría, ajena al club desde 1981.

Empiezan los tiempos del barro. Guijuelo, Unionistas, ya estamos aquí. Una Liga de Segunda B con un sistema de competición tan incomprensible como diabólico. Primera derrota ante el Vigo B (“o noso filial, o voso rival”) y posterior caída en Zamora que se lleva por delante a Fernando Vázquez y trae a Rubén de la Barrera, con sus “puestos específicos colindantes” y otros conceptos. Derrota contra el Coruxo. La parada de Lucho García en el 88 frente al Pontevedra que espanta el fantasma de un paso más hacia el abismo, de otra pérdida de categoría. Los mariachis de Barreiro.

Nace la Primera RFEF. Llega Borja. La suscripción de Footers. Noel y Trilli se abrazan: 5-0 al Vigo B. De los cinco goles a los cinco heridos al caer la valla en Zamora tras un gol de Quiles. La pintada “Quiles te fo…”. El ‘Sardinillas’ moviendo el calendario a su gusto y ganando después en Riazor. Un jugador del Racing de Ferrol hace un paradón en su área y al árbitro le falta aplaudir. La segunda derrota con el Celta Fortuna, con Gabri Veiga haciendo el bobo al acabar. El playoff de ascenso. El portero del Linares bailando. El cambio de Quiles y Juergen en el 81, exhaustos por el covid: ‘Riazorazo’ del Albacete con Preferencia semivacía, y Rubén de la Barrera hierático en rueda de prensa.

Empate con el Rayo Majadahonda de Alfredo Santaelena y Borja es pasado. Oscar Cano (“lo que pasa en Tarifa se queda en Tarifa”), presente. La cuesta hacia el Alfonso Murube. El regreso del hijo pródigo Lucas Pérez (“no vengo a jugar en Primera Federación, vengo a jugar en el Deportivo”). El título olvidado, la Copa España de 1912 que levanta Couceiro. Lucas marca y se señala su número en el pantalón: 7, por los títulos del Dépor. El fallo en Ferrol de Arturo Pérez-Reverte. Del 0-2 al 3-2 ante el Linares de Fermín y Cano, kaput. Esperpento bajo la lluvia de Castellón. Adiós de Rubén de la Barrera, “deportivista y gilipollas”. Marcha contra la propiedad.

Los rizos de Idiakez en el banquillo. Golazo del ‘rayo’ Mella en Lugo. Salida definitiva del concurso de acreedores. Otra derrota en Riazor contra el Celta Fortuna, dirigido por un tal Giráldez. Davo salva la cabeza de Idiakez en el Johan Cruyff. Vaselina de Davo y victoria en Espiñedo. La piña. Gol de Rubén López en Balaídos en el 89. Hat-trick de Barbero en Tajonar. El Dépor jugando y ganando al Cornellà al tiempo que en los campos colindantes se disputan partidos de niños. El ascenso de Lucas: 17 asistencias y 12 tantos, entre ellos el del regreso a Segunda, en su Riazor, en la portería del gol de Donato (y del penalti de Djukic). Adiós al barro. Trofeo de Primera RFEF, único equipo de la historia campeón absoluto en las tres principales categorías del fútbol español en formato de grupo único. Presidente Escotet.

Ya de vuelta en Segunda, goleada en Albacete con dos goles de Yeremay (2-5). El 1-5 en Cartagena en el debut de Gilsanz tras la marcha de Idiakez bolsa de basura en mano. El furor por el álbum de cromos de Panini. El gol más delirante jamás anulado al Dépor: falta del sol al portero del Racing en A Malata. El dejarse ir del equipo que le cuesta el cargo a final de temporada al betanceiro.

Más de 6.700 personas en lista de espera para hacerse socio. Llega Hidalgo. Yeremay se queda. Barcia manda un cohete a la red del Sporting y Riazor ruge a 119 decibelios, como un avión al despegar. El 1-2 de Mulattieri en Almería. Del “Hidalgo, vete ya” al “Hidalgo quédate” tras el milagro de Zubieta. Gol perfecto de Alti en el Murube. Escotet en la grada de Huesca. El VAR se inventa un penalti de Quagliata en El Plantío. Noé nos rescata ante el Leganés, pero el VAR se inventa un penalti que detiene Ferllo. Stoichkov tumba al Cádiz en el 88. Zaka marca ante el Andorra, coloca la Primera a un paso y ondea un banderín de Riazor justo un año después de haberse despeñado por el Paseo Marítimo. Los goles de Bil.

Todo este vía crucis se resume en una pintada que ya no sé si sigue en Riazor: “Te vi caer, te veré volar”. La podrían haber firmado todos y cada uno de los socios y aficionados que batieron récords de asistencia y seguimiento televisivo en Tercera y en Segunda. Y, próximamente, en Primera.