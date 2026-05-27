Desde que noto que me hago mayor en la forma en la que verdaderamente se notan esas cosas, que es viendo a tu madre y a tu padre hacerse muy mayores, me esfuerzo en alejarme de algo que se agrava con la edad: el cinismo. Cuando se trata del Deportivo, del puto Dépor, peleo contra ese cinismo repitiéndome una idea que siento cada vez más fuerte, puede que arrastrado por un sentimentalismo que también engorda con los años: “A mí el Dépor no me da de comer, pero sí me da de vivir”. Son emociones compartidas tan grandes como la de ese domingo de Valladolid las que nos mantienen enteros hasta el día en que nos toque deshacernos en polvo. Al Dépor lo quería igual cuando no ganaba, imagínate lo que lo puedo querer cuando gana.

Me alegré mucho por mí, egoísta, como si fuese Míchel cuando gritó “me lo merezco” tras aquel hat-trick a Corea del Sur. Me alegré mucho por todos los que se alegraron. Y me alegré especialmente por aquellos que, mucho más generosos que yo, encontraron también un momento en medio del júbilo por el regreso a Primera División para alegrarse por Benjamín, mi socio en esto de tomarnos tan en serio el Deportivo como para tomárnoslo tan poco en serio, y por mí. Gracias a todos los que nos escribieron o nos saludaron por la calle para hacérnoslo saber. Ahora entiendo a las folclóricas que juraban que el mejor pago posible es el cariño del público. De nuevo: no dar de comer, pero sí de vivir.

Otra cosa que el Dépor da es de qué hablar. Incluso a los no deportivistas. En ocasiones como estas se hace especialmente notorio porque, no cuesta trabajo admitirlo, el deportivismo se interpreta desde el exceso, el resultado de “a life less ordinary” (una vida menos corriente), como el título de aquella película de Danny Boyle y de la subsiguiente canción de Ash (temazo). Nos han pasado tantas cosas extraordinarias que nos sentimos obligados a coger de la manga a todo el mundo para contárselas. Nos gana la emoción. Y quizás por eso haya rivales que lo interpretan como arrogancia y altivez. Lo que yo identifico cuando veo a la gente a mi alrededor no es diferente a lo que siente cualquiera que quiere a su club: orgullo. Y, ciertamente, esa “teimosía” que alguien en Abegondo acuñó como una idea fuerza del deportivismo: la obstinación para resistirse a todo, al infortunio también, el empeñarse hasta la testarudez cuando alrededor te insisten en que son otros los que te pueden definir y no tú mismo.

La dimensión enorme del Deportivo es autootorgada. Se la conferimos quienes nos obcecamos en seguirlo hasta donde cayó para levantarlo de nuevo. Los que hayan podido creerse más que el club coruñés durante esta travesía fuera del foco porque le faltaba categoría deportiva, saben de sobra que el deportivismo jamás se ha sentido menos que nadie. Y ahora que esa categoría deportiva también la ha recuperado, ¿qué le falta al Deportivo? ¿Qué se le puede menospreciar, pues? Que lo digan los ajenos. Los propios siempre nos sentimos colmados. El Deportivo tiene de todo. Nos tiene a nosotros, incluso más y mejor ahora, embarrados, que antes.

Al Dépor, al puto Dépor, lo mantuvimos con vida y nos la regala de vuelta.