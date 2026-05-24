Subiendo bajo la lluvia

Cuentan los que allí estuvieron que, tras un día de sol radiante, cuando el féretro de Arsenio Iglesias iba a entrar en el nicho se desató una tormenta inaudita, totalmente fuera de lugar, desaforada. Y que a todos los presentes se le escapó una sonrisa. Porque se les vino a la cabeza a aquel día de junio de 1995 en el que el Dépor aguantó un 1-1 entre la tormenta hasta que el árbitro mandó parar. No se recuerda un día tan furiosamente lluvioso en Madrid. Todos los hijos de María Pita sabemos cómo acabó aquello: con el cabezazo de Alfredo en la reanudación tres días después y con José Ramón levantando al cielo de Madrid la primera Copa del Rey del club.

Iniciar una crónica de un día de ascenso a los cielos futbolísticos mentando un entierro lo desaconseja seguro el Martínez Albertos, que es el manual con el que todos los “niños del ascenso” que nos hicimos plumillas aprendimos Redacción Periodística. Pero somos gallegos y somos así. Hace unos meses coincidí en Cádiz, en unas jornadas sobre fútbol y cultura, con el nieto de Manuel Vázquez Montalbán. Me contó que, cuando cumplió 18 años, su abuelo, gallego, le obsequió con un regalo sorprendente. Su padre, el insigne escritor, le hizo una advertencia previa, que lo festejase como si fuese el mejor Scalextric del mundo. Así lo hizo. Lo que recibió fue un nicho en propiedad. “Supongo que tú que eres gallego lo entiendes”, me dijo. Y asentí.

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Dejemos a los muertos en paz por un rato, y vayamos con el partido de Valladolid. Viene esta larga introducción a cuento porque quedaban poco más de diez minutos para el inicio del partido cuando empezó a llover en el estadio de la pulmonía, así llamado desde el Mundial de Naranjito. Nada anormal si no llega a ser porque un ratito antes el termómetro marcaba 31 grados a la sombra y lucía un sol de agosto. Pero todo cambió instantes antes del pitido inicial. Primero empezaron a caer gotas de forma deshilachada. Estaba lloviendo mal, que diría mi amigo Luis Pousa. Pero de repente se desató la tormenta y seguro que nuestro Noé, en el banquillo, pensó que aquello era el diluvio universal. El asunto fue de tal magnitud que el firmante estaba situado en la fila 23 de una grada alta y tuvo que proteger el ordenador del aguacero.

¿Quieren más señales? Pasado el minuto 7 un rayó resplandeció. Entre el 7.15 y el 7.24 un trueno se expandió por el Nuevo Zorrilla. Por si no se han dado cuenta, estamos hablando del minuto 7. O sea, el número que lucía ‘o noso’ Lucas, el que renunció a los millones para sacarnos del pozo. Y también el número de títulos que lucen en nuestras vitrinas.

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A los 10 minutos, solo unos segundos después de que cerca de medio estadio se levantase al grito de “que bote Riazor”, llegó el gol de Bil Nsongo en la portería de la izquierda, que, si estuviésemos en el municipal coruñés, sería la del gol del Donato el 19 de mayo de 2000. Sí, sé lo que se están preguntando: seguía lloviendo. Bil marcó de cabeza. Como Donato en el 2000. Como Alfredo en 1995. Como el gol de Beci en el primer ascenso de Arsenio, el de 1971. Como cuando subimos en 2012 con un testarazo de Xisco.

Uno, como deportivista antiguo, no es ajeno a lo que para este club significan los fenómenos ligados a los elementos de la naturaleza. No es solo la lluvia de cuando la Copa de 1995. En los 80, cuando la ‘longa noite de pedra’, un Dépor de Segunda tumbó a un Madrid de Primera entre una tormenta que inundó Preferencia Superior: “Vamos a tener que declarar Riazor zona catastrófica”, bromeó mi compañero de asiento. Y sabido es que esa ‘longa noite de pedra’ se acabó el día que se quemó el ‘meigallo’ al arder esa misma grada, incendio previo a los goles de Stoja en 1991. En el banquillo estaba, y no es casualidad, Arsenio. Como no lo es que esta temporada nuestra suerte empezó a cambiar el día en que dos zorros, no sabemos si de Arteixo o de O Portiño, pero queremos creer que del vecino ayuntamiento, entraron en Riazor por no se sabe dónde y corretearon por el césped y la grada. Y que la temporada ha tenido el final feliz del ascenso en un campo llamado Zorrilla.

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Por eso supe entonces, cuando Bil marcó de cabeza bajo la lluvia en el 10, que, aunque hubiese que sufrir de ahí al final, aquello estaba hecho. Porque todas las señales así lo indicaban. En el minuto 33, también bajo el aguacero, llegó el segundo del camerunés. Y les puedo jurar sobre una camiseta que me regaló Djalminha a cambio de unos discos de unos grupos parecidos a The Smiths (o sea, sobre una sábana santa) que nunca el color violeta fue tan blanquiazul. Y que, exactamente después de ese segundo tanto, los aficionados recogieron los paraguas porque paró de llover (y así de seco siguió hasta el final). El cielo (gracias, Arsenio) ya había hecho lo suyo.

De ahí al final todo fue controlar en el césped y festejar en la grada. Hasta el 90 y tantos, hasta el ascenso.

Y esta es la crónica sentimental del día en que, tras cuatro años en el barro y dos en la hipertensiones, tocamos el cielo. Del día en que ascendimos bajo la lluvia.