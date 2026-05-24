No olviden disfrutar del antes

Ascender es, sin duda, el plan para este domingo. Que el Dépor gane en Pucela es la obsesión y el deseo de toda una ciudad. Basta echar un vistazo a las ventanas y balcones de A Coruña para saber que no son días normales. En cualquier conversación, ya sea en un bar o en las redes sociales, hay una ilusión común que muchas veces va acompañada de otra idea: qué largo se va a hacer el domingo, qué eterna se va a hacer la espera hasta las 18.30 horas, cuando arranque el encuentro en el estadio José Zorrilla.

No les voy a negar que tiene todo el sentido del mundo, y soy también consciente de que a más de uno le ha costado conciliar el sueño no solo este sábado, sino incluso ya en días anteriores. Pero, sinceramente, creo que hay que darle a todas esas sensaciones la importancia que tienen, y disfrutar de ellas, porque no es algo que se experimente todos los días. Piénsenlo. ¿Cuántas ciudades llevan años sin la oportunidad de luchar por un gran objetivo, de esos que hacen que hasta los no futboleros hablen de fútbol? ¿Cuántos años pueden pasar hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad de sentir este cosquilleo en el estómago?

Por eso, y aunque sé que no resulta sencillo, yo les invito a que durante este domingo no tengan prisa. Por favor, no miren el reloj cada cinco minutos. Las 18:30 llegarán cuando tengan que llegar, pero el día es especial y hay que disfrutarlo en su totalidad. También en las horas previas. Desde por la mañana, pónganse su camiseta del Dépor y dense un garbeo por las calles de la ciudad. Imprégnense de todo este ambiente, déjense envolver con calma por el color blanquiazul que lo inunda todo. Permítanse formar parte de algo muy especial. Porque, créanme, lo es.

Los desplazados a Pucela también tienen la oportunidad de vivir un viaje especial, que probablemente no olvidarán en su vida. Afortunados ellos. Si usted también quería estar allí pero no consiguió entrada o, por lo que sea, se quedó en A Coruña, quédese con la parte buena. Vivir el ascenso de su equipo en la propia ciudad es algo difícilmente mejorable. Eso también es una suerte.

Lo decía Antonio Hidalgo después de la victoria ante el Andorra. “Nos va a tocar sufrir, pero sufrir no tiene que ser siempre malo. Se puede sufrir de manera bonita”, espetaba el técnico. Durante la semana, las sospechas que tuve el domingo pasado nada más escucharle se iban confirmando: el míster tiene razón. El balón rodará desde las 18.30. Tal vez se ascienda. Pero, pase lo que pase en el partido de esta tarde, que nadie les quite jamás los nervios ni la ilusión de las horas previas.