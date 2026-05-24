El ciclo positivo

Cayó agua a mares y muchos nos acordamos del diluvio de 1995 en el Bernabéu. El fatalismo siempre está ahí, aunque parezca escondido, para los que vivimos aquellos episodios descorazonadores de los años 80. Como esto del fútbol es un asunto cíclico, y en el Dépor todavía más, todo lo sucedido en los últimos años ha amenazado con traumatizar a las nuevas generaciones de deportivistas. Las que aprendieron a animar al Dépor en aquel funesto San Juan mallorquín, en el ‘Fuenlabrote’, en el ‘Riazorazo’ o en aquella tarde-noche también de tormenta primaveral en Castalia y su única reacción pudo ser llorar de pena.

Todo parece cíclico en un club que ha vivido unas etapas muy marcadas, sobre todo a lo largo y ancho de la segunda mitad de su existencia. El equipo ascensor de los 60. Los 18 años de la longa noite de pedra. Las 20 temporadas consecutivas –gran parte de ellas rebosantes de la gloria más absoluta– en Primera. El Dépor sale ahora de su curta noite de pedra. ‘Curta’ porque la duración no llegó ni a la mitad de la ‘longa’. Pero al echar ahora la vista atrás, podría recibir el mismo adjetivo. Con la perspectiva que da el concienzudo estudio y el sesudo análisis del club desde su nacimiento hasta nuestros días, pocos momentos peores que en los últimos ocho años se vivieron en los 112 anteriores.

Casi 3.000 días –2.944, exactamente– han pasado desde aquella derrota en Mestalla, el último día del Dépor en Primera. Y en los últimos, algo ha cambiado para bien. Ni diluvios. Ni malos augurios. Ni negras sombras. La dinámica fatalista ha dado paso a una nueva era en la que todo está saliendo rodado. El Deportivo no ha dado más que pasos hacia adelante desde aquel momento donde viró el viento en la última temporada en el barro. Aquella estruendosa derrota en el Stadium Gal de Irun fue el principio del fin del fatalismo deportivista reciente. El Dépor empezó a ser el Dépor. Empezó a ir sin miedo a Tarazona, a Carballiño y a Teruel y, poco más de dos años después, ha cerrado su regreso al baile de los grandes.

Y como la historia del Dépor está repleta de ciclos y de historias azarosas, el equipo me ha hecho sonreír de felicidad en un día triste. Porque un 24 de mayo, hace seis años, perdí a la persona que precisamente me transmitió el amor y la pasión por este escudo y por estos colores, que estoy seguro de que también lo estará celebrando en ese cielo al que el Dépor, de manera figurada, ha vuelto.