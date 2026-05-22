Héroes solo por un día

Guimeráns era vigués. Curioso que el autor material del gol que llevó al Deportivo por primera vez a Primera División viniese al mundo de la ciudad del eterno rival. Un Celta que, dicho sea de paso, doce meses antes evitó el primer salto a la élite de los blanquiazules, mediante un solitario gol de Nolete (que no Nolito) en un playoff a cara de perro en Chamartín, el hogar del Real Madrid.

Después vino Fabeiro, un padronés que no tuvo demasiadas oportunidades en A Coruña, pero sí dejó un histórico gol en el Inferniño ferrolano, campo en el que después defendió la camiseta verde un buen puñado de temporadas. Más adelante, después de que Levante y Barakaldo batiesen a Málaga y Hércules, respectivamente (1948), y el Plus Ultra ganando al Valladolid (1962), impidiesen que algún jugador blanquiazul escribiese su nombre con letras de oro, llegaron Lamelo y Loureda. Las dianas del monfortino y el coruñés ante el Celta –sí, por fin llegó la venganza– pusieron tierra de por medio antes del tanto celeste de Téllez. Así que el honor se lo reparten a medias, ¿no? Después de su retirada, el primero se dedicó al negocio de las lavanderías. El segundo, que tenía pánico a volar en avión como otro que mucho más adelante marcó otro gol para subir –aunque no a Primera– se volcó con su peluquería.

Ribada y Chapela I también compartieron la capa de superhéroe. Aunque aquel día también echó una mano el Europa barcelonés, derrotando al Celta. ¡Otra vez ellos de por medio! El extremo madrileño no tuvo mucha suerte en Riazor, pero ahí dejó una histórica diana. Menos suerte aún tuvo el malogrado ariete vasco, al que un cáncer de pulmón se llevó en la flor de la vida, con solo 33 años. Otro madrileño, Rodrigo Martínez Morilla, fue el héroe del Tartiere. Un desconocido para el grueso del deportivismo que como curiosidad en su currículum amoroso figura como pareja de Carmen Lomana.

A Beci, Stojadinovic, Xisco y Marchena los recordamos todos. O casi todos. Sus goles al Rayo, al Murcia, al Huesca y al Jaén los hemos visto infinidad de veces, aunque el primero de ellos quizá solamente a través de una foto muy famosa. Una foto que hace unos años presidía la mitad del piso de la plaza de Pontevedra que ocupaba el área deportiva, junto a otra de Stojadinovic que, curiosamente, no se correspondía a ninguno de sus dos goles a los pimentoneros, sino que era del gol que González Lecue le anuló injustamente en la primera mitad.

Beci fue un buque insignia del club, que años después incluso dirigió al Juvenil B y, más adelante, asumió la secretaría técnica. Stoja tuvo un paso más agridulce, entre que tuvo que repartirse los minutos con Uralde en el primer año y pasó al ostracismo en el segundo con la llegada de Claudio Barragán. Xisco ya fue otra cosa. Jugador en tres etapas, autor de otro gol vital en Tarragona antes del definitivo contra los oscenses, además dejó una buena saca en la caja fuerte con su traspaso al Newcastle. De Marchena poco más se puede decir que una opinión personal: no se puede desperdiciar así como así a un campeón del mundo con su conocimiento, su experiencia y sus tablas.

¿Quién será el siguiente? Se admiten apuestas. Si vamos al porcentaje de probabilidades, la cosa apunta a Yeremay y Eddahchouri. En caso de mirar el momento, quizá Mario Soriano. El corazón nos puede dictar que Diego Villares o Miguel Loureiro. Eso sí que sería justicia poética. ¡Oh, si ese fuese el primer gol como blanquiazul del de A Abeleira! Como cantaba David Bowie, “podemos ser héroes solo por un día”. Ya sea en Valladolid o en Riazor contra Las Palmas.