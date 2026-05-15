La mejor manera

Queda muy poco para que arranquen los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, por lo que es momento de ver cuál de los cuatro equipos gallegos afronta la fase en mejor situación. El Atlético Arteixo se batirá con clásicos como el Compostela, el Racing Villalbés o su rival, el Estradense. Y del éxito de uno de ellos en la fase nacional depende la supervivencia del Silva, por lo que hay dos frentes abiertos para el fútbol coruñés.

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Entiendo que hay tres formas de llegar al playoff. Lo puede acabar disputando un equipo que busca el ascenso directo. También uno que tenía ese objetivo y lo cumple. O los menos, aquellos que esperaban vivir una temporada tranquila y dan la sorpresa. Todo ello, además, sujeto a dinámicas: sea cual sea la manera, no es lo mismo mantener una línea estable durante la temporada, ir de más a menos o de menos a más.

Me salen, por tanto, nueve combinaciones posibles. Y la mejor de ellas es la del Atlético Arteixo, que no esperaba disputar la fase de ascenso y además ha ido de menos a más, como muestra su racha final con once triunfos, dos empates y una derrota en los catorce últimos partidos. Un buen motivo para el optimismo de aquellos que creemos en las dinámicas, pero no el único.

Otro es que los rivales, pese a su indudable nivel, no llegan con el mismo ahínco. Quizá el que más es justamente el rival, un Estradense que podía partir con ese objetivo tras terminar subcampeón de Liga la temporada pasada, pero que ha necesitado apretar al final para colarse de nuevo en el playoff. Se debe agarrar al Arteixo al nivel que exhibió el pasado noviembre para sumar un punto en el Novo Municipal (2-2) y al acierto del duelo de hace mes y medio en Ponte dos Brozos, solventado por 2-1 con un gol en los minutos finales de Agulló.

La otra eliminatoria tiene a dos favoritos, pero ambos llegan con dudas. El Racing Villalbés logró una milagrosa clasificación cuando todo parecía ya perdido al sumar solo dos triunfos en los doce partidos anteriores a su 2-1 frente al Lugo B. Tiene el impulso de la épica, pero no el de no esperar estar ahí, pues hace dos temporadas disputó la Segunda RFEF y el curso pasado logró una clasificación más holgada para el playoff.

También las tiene su contrincante, un Compostela que irónicamente es el gran favorito para representar a Galicia en la fase nacional. Pese al horrible sabor de boca que le dejó desperdiciar su amplia renta con el Arosa y perder el ascenso directo, el equipo santiagués ha terminado la Liga con diez puntos sobre el tercero. Los fríos datos dicen que debería ganar este torneo a cuatro, pero, ¿por qué no va a haber espacio para extender hasta el límite la alegría del Arteixo?