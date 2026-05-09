Siempre negativo, nunca positivo

Cuidemos el fútbol femenino español. Por favor. Que nadie nos ha regalado nada, como para que ahora vengan algunos a tirarlo todo por tierra. Que su sudor ha costado, hombre.

¿Por dónde empezar? En la presente temporada hemos visto cómo varios históricos han caído. Las jugadoras han preferido morir de pie, pero sus directivos han elegido vivir de rodillas. Hace dos días, por la boca de Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, salieron auténticas barbaridades. Que si el fútbol femenino es “una vergüenza”, que si es un “lastre a nivel económico”… Pregúntele al Barcelona si la inversión bien hecha genera o no genera retorno. O al Eintracht de Frankfurt, vaya, que no hace falta irse al mejor equipo del mundo.

Desde aquí, mi humilde rincón, solo pido que, si no va a unirse, al menos no estorbe. Martín Presa, usted puede no querer invertir, pero no venga a mentirnos a la cara, ni mucho menos a colgarse medallas con su “apoyo al Rayo femenino alocadamente”, mientras deja claro que lo financió “personalmente durante años”. El hundimiento de uno de nuestros históricos fue bajo su mandato, que parece que a veces se le olvida...

Parece esto un ataque personal. Pero nada más lejos de la realidad. Si yo solo venía aquí a reconocer que la Liga F tiene que dar un giro de forma inmediata si quiere seguir dando pasos adelante y no acabar hundido como el Rayo.

Esto es como aprender a andar en bicicleta. El fútbol masculino hace años, muchísimos, que se quitó los ruedines y domina el velocípedo como si fuese Tadej Pogačar el que va a los mandos. Pero el femenino hace poco que se subió a la bici por primera vez. Lleva casco, coderas, rodilleras, ruedines y aún necesita que alguien le empuje por detrás. De ahí la importancia de no ponerle ningún cono delante que pueda provocar una caída.

Es importante replantearse la competición liguera. Cuesta engancharse, incluso para las que seguimos la Primera División desde hace años, a una liga que se define a falta de siete, seis o cinco jornadas para el final. Y no es cosa de una temporada. Ya son varias las campañas en las que el Barcelona es muy campeón y, como mucho, se quedan tres equipos subidos al ring en el que se pelea por la permanencia. El problema no está en el nombre del ganador. Ese enfoque es erróneo. Está en cómo se desarrolla una competición en la que la “zona muerta” es la que más conjuntos acoge.

Alrededor de diez clubes se quedan en el medio de la nada. Encomendándose a su orgullo para sacar los partidos adelante y escalar puestos en la clasificación. Todo se congela demasiado pronto, con el riesgo para el crecimiento que eso puede generar. Baja la intensidad competitiva, disminuye el interés televisivo, cae la asistencia a los estadios y se perjudica la narrativa de la liga. Menos, menos, menos. Siempre negativo, nunca positivo, que diría Louis van Gaal.

Y quizás ahí esté la mejor de las noticias. No es falta de talento, ni de seguidores, ni de futuro. Porque el fútbol femenino ya ha demostrado que puede emocionar, llenar estadios y generar referentes.