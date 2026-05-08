Cuestión de vatios

La regularidad, en el esprint final, no es suficiente. O al menos no es suficiente para ganar. En el esprint final, para alcanzar la gloria, para levantar los brazos, hace falta desarrollar toda la potencia, los vatios que marcan las diferencias entre el éxito y el fracaso, entre la victoria y la derrota. Podría estar describiendo una prueba ciclista. O incluso una carrera pedestre o de triatlón. Pero no, no me refiero a ninguno de esas bellas y apasionantes disciplinas.

Podría referirme al baloncesto, claro que sí. Porque el Leyma llegó tan justo a la recta final que después de sufrir un solo tropiezo en sus 23 primeros pasos, se cayó al suelo tres veces en los últimos nueve. Y ante eso y ante el majestuoso tramo final de su rival más directo, poco más se podía esperar que lo que finalmente sucedió. Que ni milagros a San Sebastián, ni leches. Porque para milagros, ya está el Apóstol mucho más cerca de un Obradoiro que vuelve a la ACB en detrimento de un el Básquet Coruña que se ve obligado a jugar, en el mejor de los escenarios, cinco encuentros más –siete en el peor– para recuperar la plaza que perdió el pasado año en la mejor liga del Viejo Continente. Dicen que la postemporada suele sonreír a los que vienen desde atrás con inercia positiva frente a quien se dejó las fuerzas en el esprint final para nada. Una cuestión psicológica y también física. Dicen, claro.

Y también podría referirme al fútbol, por supuesto. Porque no hay nadie más regular que el Deportivo, que acumula diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, y aún así ni las tiene todas consigo para lograr el ascenso, ni en estos momentos depende de sí mismo para conseguirlo. La culpa la tiene, entre otros asuntos de mucho más dudoso honor, el constantemente excelso rendimiento de Racing de Santander y Almería, sobre todo. Pero también los arreones de Castellón y Las Palmas, y, en menor medida, de Málaga y Burgos, que ahora mismo ya ven a los blanquiazules a ocho y nueve puntos de distancia cuando a ellos solamente les resta por disputar doce.

Y también podría referirme al fútbol porque si el Dépor parece presto y dispuesto para dar el salto a la división de honor en esta recta final liguera, parece haberse especializado en desnivelar partidos a su favor en el último suspiro de los mismos. Y no, tampoco suele hacerlo ni por bemoles, ni por testiculina, ni invocando a la corneta de Chousa tocando el himno del Séptimo de Caballería del General Custer. Suele hacerlo desde la pausa, el toque y la elaboración, como en el tanto de Stoichkov. Gracias a la calma transmitida desde el banquillo y al envidiable estado físico de la mayor parte de la plantilla. Un mérito de todos, desde el primer jugador hasta el último miembro del cuerpo técnico. Cuando llegas a la recta de meta con vatios de sobra en las piernas y con las pulsaciones bajas solo hay un final posible: la victoria.