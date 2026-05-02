No podemos dejar el fútbol en manos de los árbitros

Crecí entre historias familiares de árbitros que perjudicaban al Deportivo: en las sobremesas se maldecían apellidos de los años 40 como Mazagatos o de los 70 como Pes Pérez, apellidos que mi mente infantil equiparaba a villanos como el Doctor Infierno, que era el malo de Mazinger Z. Ya de primera mano (mejor dicho, vista) sufrí atracos tan violentos como los de Caetano Bueno contra el Palencia, Villena Peña ante el Oviedo, Díaz Vega frente el Celta y Soriano Aladrén contra el Valladolid en los años 80 o, ya en este siglo, los más recientes de Markus Merk en Oporto, Nikolai Ivanov en Marsella o Estrada Fernández en El Molinón. Esos individuos impidieron que el Dépor ascendiese o bien que hiciese historia en España y en Europa. El arbitraje de este 1 de mayo de 2026 en Riazor ante al Leganés, perpetrado por Alejandro Ojaos con la ayuda (es un decir) de Mario Melero en el VAR, a punto estuvo de entrar en esa lista. De hecho, el colegiado cartagenero, pipiolo en la categoría a sus 32 años, acumuló todos los méritos para ello: solo la parada de Álvaro Ferllo lo evitó.

El deportivismo vive un momento de excitación e ilusión tras seis temporadas durísimas, de esas que parecen años perros, como dijo aquel central francés: la del ascenso a Primera frustrado ante el Mallorca en el peor San Juan de la historia, la del descenso a la tercera categoría por culpa del infame ‘Fuenlabrote’ permitido por Tebas y las cuatro en el barro de Primera RFEF, con episodios tan traumáticos como el ‘Riazorazo’ o la chirigota de Castalia. La campaña pasada, la del regreso a Segunda, fue de exitosa transición, pues se sentaron las bases para asaltar en la actual el ascenso a Primera. En todo este proceso, el club se ha quitado de encima su gigantesca deuda y se ha encauzado en lo social, en el campo y en los despachos, con una firma apuesta de futuro por los frutos de Abegondo, como el joven goleador frente al Leganés, Noé. En definitiva, tras mucho padecer, hay un proyecto muy serio de ascenso a Primera, que especialmente en las últimas dos jornadas se está viendo muy comprometido por delirantes actuaciones arbitrales. Los hechos son objetivos: el equipo blanquiazul ha sumado cuatro puntos en los dos últimos partidos y tendría que haber logrado los seis en disputa, pero si llega a ser por la voluntad de los colegiados solo habría conseguido dos.

El árbitro Alejandro Ojaos da explicaciones a los jugadores durante el partido de este viernes en Riazor Carlota Blanco

En El Plantío, Luis Mario Milla se inventó desde el VAR un penalti contra el Deportivo que el colegiado Andrés Fuentes no había visto porque, simplemente, no existió infracción de Quagliata sobre el jugador burgalés. Mediatizado por el tal Milla, acabó cometiendo el garrafal error de señalarlo. A mediados de la semana, el Comité Técnico de Árbitros dio la razón al equipo coruñés: la pena máxima nunca tendría que haber sido pitada. A buenas horas. El caso es que fue señalada, y sirvió para que el Burgos lograse el 1-1 definitivo.

Este viernes, Alejandro Ojaos estuvo mal durante el partido y perdió totalmente el control en el tramo final. Los jugadores del Leganés perdieron el tiempo desde el comienzo del encuentro, pero en la primera mitad decidió añadir un minuto. En la segunda se sacó de la manga una prolongación de ocho, cuyos motivos desconocemos. Pero lo peor estaba por llegar. El ínclito Mario Melero lo avisó desde el VAR y, tras una eternidad, decidió ir a mirar en la pantalla una presunta mano intencionada de Zaka. Vamos a ver: el VAR está para intervenir en caso de errores obvios, claros o manifiestos. Si te tiras más de cinco minutos mirando planos es que ni es obvio, ni es claro ni es manifiesto. Para pasmo de la afición blanquiazul y de todo seguidor de fútbol imparcial, Ojaos decidió pitar un penalti inexistente o, lo que es lo mismo, decidió dejar al Dépor sin ascenso. Afortunadamente, no lo logró.

Realmente, el árbitro ha de estar agradecido a Ferllo. La parada del meta deportivista evitó un escándalo público, porque la salida de Alejandro Ojaos de Riazor (no solo del césped, sino después del propio estadio) habría sido entonces una operación de evacuación al nivel de la de los ingleses en 1808 tras la batalla de Elviña, que aún se estudia en las academias militares. ‘The Real Shark’ detuvo la pelota y el partido se acabó cuando el marcador de Riazor señalaba más de 17 minutos de tiempo extra, lo que es una aberración deportiva de primer nivel.

Para cualquiera que haya jugado al fútbol, aunque sea un día en el patio del colegio, es evidente que ni el manotazo de Quagliata en El Plantío ni la mano de Zaka ante el Leganés son merecedoras de la pena máxima. De hecho, ni Andrés Fuentes ni Alejandro Ojaos señalaron la infracción de entrada, sino a instancias del maldito VAR, que es un invento que se usa mal. Los árbitros, de campo y del VAR, tienen la ridícula pretensión de que los futbolistas jueguen sin manos. Y eso nace de su ignorancia del espíritu del juego, un juego que, sospecho en muchas ocasiones, igual ni les gusta. En esos encuentros anules que suelen hacer para mejorar su formación, tendrían que obligarles a librar partidos pitados por futbolistas. Para que supiesen lo que es de verdad este deporte.

Desde los tiempos de los atracos de Mazagatos, incluso desde los de Soriano ‘Al Ladrón’, los árbitros han mejorado mucho. Aquello que José María García califico como “trote cochinero” ha pasado a la historia, pues su calidad física es ahora sobresaliente. El colectivo se ha profesionalizado. En esa línea de mejora constante, se suponía que el VAR venía también a ayudar. Pero se ha convertido en un elemento peligrosísimo. El gran problema es que no tiene un manual de instrucciones común. Y los clubes (y los aficionados) quedamos así en manos de los árbitros. Y eso no puede ser.

La conclusión de lo ocurrido este viernes en Riazor es sencilla: no podemos dejar el fútbol en manos de los árbitros. No. Porque acabarán con él. Porque pervierten su alma. Porque nos lo roban. Igual que este viernes, y la semana pasada, quisieron robar al Deportivo.