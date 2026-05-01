La presión me consume

Qué mal rollo me dan los equipos que llegan a Riazor como va a llegar el Leganés. Esos que aterrizan con una libreta llena de hojas y hojas escritas con excusas. Por lo que pueda pasar. Aunque creo que lo que me da especialmente mal rollo es la presión.

A Coruña se prepara para vivir una jornada única. Inauguración de un Beach Club –que no será otra cosa que un bochinche, cantina o botiquín, según zona geográfica–, hinchables y juegos para niños, varios DJs para amenizar y el ya tradicional Día Das Peñas. Vamos, una previa redonda que siembra el olor de día grande. Porque más allá de todos esos prolegómenos, lo importante ocurrirá sobre el verde. Y mantener la mente fría, alejada de toda esa aura de grandeza, será lo más difícil.

Más aún cuando ganar no acerca el ascenso tanto como lo aleja perder. No sé cómo lo llevarán ellos. Yo quizás nunca estuve hecha para ser futbolista profesional –una rotura de ligamento cruzado, menisco y lateral externo me lo impidió, como dirían algunos– y sortear momentos de tanta presión como el de esta tarde.

El Leganés llega en cuadro para sembrar todavía más la duda de si volverá a ocurrir. ¿Estaremos ante la posibilidad de añadir una deportivada más a la lista? Creo que tengo una compañera que se enfadaría conmigo si lee esto. Marvel, Cissé y Guirao, sancionados; Franquesa, Melero, Jorge Sáenz, Leiva y Rubén Peña, lesionados; Pulido, duda. ¿Pero quién va a venir a jugar? ¿Los del filial dispuestos a demostrar que valen para el primer equipo? Qué mal rollo me da este Leganés.

Tres sancionados... y cinco lesionados: el Leganés llega en cuadro a Riazor Más información

Mientras Igor Oca se rompe la cabeza para juntar a once futbolistas, Antonio Hidalgo los tiene a todos a su disposición salvo a Mella. No es que yo quiera que el equipo tenga que hacer frente a bajas. Al contrario. Agradezco día sí y día también que Yeremay afronte los últimos partidos con el tanque de la gasolina lleno y dejando pinceladas de ese futbolista que todos sabemos que es. Pero hay gente a la que le sientan bien los retos cuanto mayores sean. Espero que a ninguno del Leganés le ocurra tal cosa.

En este tramo final de temporada vivo sumida en una montaña rusa de emociones. Unos días el positivismo me invade y veo el ascenso directo tan cerca como real; otros, me ahogo en mi particular vaso de agua y veo al Dépor hasta fuera del playoff. Supongo que una ya no se fía después de tantos mazazos. Quizás tenga una relación un poco tóxica con el Deportivo. Lo estoy trabajando, lo prometo.