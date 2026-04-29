Más fuertes que entonces

Qué más da haber sumado entre diciembre y enero tres puntos de doce posibles ante Valladolid, Andorra, Las Palmas y Cádiz. Qué más da haber sumado solo un punto en Butarque en la tercera jornada de Liga. Si las estadísticas están para romperse, tal y como dice el mítico dicho, este es el claro ejemplo.

Poco me importa a mí y poco debería importarle al vestuario del Deportivo y a la grada de Riazor. Que los blanquiazules no le ganaran a ninguno de los cinco equipos contra los que se enfrentará en el mes de mayo se debe transformar en una carta a favor. Es más, tendría que estar escrito en un cartel en Abegondo a modo de recordatorio. Porque esa puntuación tan baja no va a pesar más de lo que ya lo ha hecho.

Tendría que ser una motivación añadida. Un extra para encender a los futbolistas. No tiene nada que temerle el actual Dépor al actual Leganés, Cádiz o Valladolid. Los estados de forma lo son todo en el fútbol, y en nada se parece el de estos tres equipos al que viven ahora. Tres nombres que a principios de temporada —y no tan a principios— entraban en las quinielas de todos los expertos en la materia balompédica. Fallaron todos, porque en esto no hay lógica que valga ni teorías que se impongan.

Madrileños, gaditanos y vallisoletanos habitan en la zona baja de la clasificación. Lugar muy alejado del que ocupaban cuando se midieron a los de Antonio Hidalgo por primera vez. La vida cambia y a estos tres se los ha llevado por delante directamente.

Por todo esto, no están ganados ya los partidos. Ni mucho menos. Pero sí que ayuda a entender que, por mucho que minaran la moral del Dépor y tengan el mismo nombre y el mismo escudo, no es un motivo de peso para decir que el calendario del Deportivo tiene un mayor nivel de dificultad que el del resto. De hecho, los números totales de las 37 jornadas disputadas señalan lo adverso. Los herculinos tienen el tercer calendario más asequible entre todos los candidatos al ascenso.

Las cinco últimas finales del campeonato dictarán sentencia, pero es momento de creer en un equipo que encadena ocho jornadas sin perder, es el mejor visitante de Segunda División y que cada día es más maduro y más completo. Rozando su mejor versión y sin rastro de las carencias que en diciembre y enero le perjudicaron. El Deportivo es otro. Sus rivales también. Ahí radica la mayor de las suertes para un Dépor que solo se tiene que superar a sí mismo.