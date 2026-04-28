Cahiers du Cinéma en la sala VOR

Parando la imagen en el momento preciso podríamos colegir que los ciudadanos de Hiroshima se organizaron para disparar una gigantesca salva de humo y fuego contra el Enola Gay. Encontrando el frame adecuado, cabría acusar a Manuel Pablo de abalanzarse contra la pierna estática e inofensiva de Giovanella con una violencia capaz de partir su propia tibia. Un disparate.

Luis Mario Milla, árbitro de la sala VOR responsable de vigilar desde un cuartito en Las Rozas, Madrid, lo que ocurría en un Burgos-Dépor, podría convencernos de que, si prestamos atención, la torta a mano abierta de Will Smith contra el rostro de Chris Rock en los Oscar de 2022 era en realidad una caricia. Se trata de dar con el instante crucial donde la mano impacta con el rostro y, a partir de ahí, matizar, acomodar, sesgar y, a fin de cuentas, opinar, sobre si el contacto es tierno o violento.

Imagino a un Luis Mario bastantes años más joven, un estudiante enamorado del cine, arrebatado tras su primer visionado de “El acorazado Potemkin”. Cinéfilo antes que trencilla, pontifica sobre el genio de Sergei Eisenstein: “El montaje es el alma del cine, es la forma en la que se combinan las imágenes para crear un efecto emocional en el espectador”. Décadas después coincide (es un decir, pues los separan 250 kilómetros de distancia) con Andrés Fuentes, árbitro titular sobre el césped de El Plantío, y allí, susurrándole al auricular, lo seduce con el poder de la imagen y el montaje.

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A Fuentes no le muestra una secuencia de fútbol en vídeo, le presenta un daguerrotipo fijo para siempre en el tiempo en el que la mano de Quagliata no puede escapar jamás del impacto contra el rostro de un futbolista burgalés. “Observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti”, sentencia, recordando sus noches de filmoteca ahora que se intuye triunfal por su manejo de la edición audiovisual para manipular las emociones de Andrés Fuentes, degradado de colegiado del partido a arcilla en sus manos. Fundido a negro y penalti. Luis Mario, que aborrece el género documental, obvia que Sergio, el atacante local, aunque parezca imposible, es la bomba atómica disparándose desde el suelo contra el bombardero: “A los indios, que vienen los caballos”.

Ojalá el árbitro de vídeo hubiese sido más devoto de la nouvelle vague y recordase aquello de Jean-Luc Godard de que “el travelling es una cuestión moral” y que cada mínima decisión sobre cómo encuadrar una escena o un sujeto revela la postura ética del realizador. El cariz de su intervencionismo es un retrato sobre el fútbol en 2026 que va más allá del resultado final del partido, insatisfactorio para todos los participantes.

En cuanto al Deportivo en Burgos, digamos que bien hasta que el encuentro fue insoportable, con el cuadro local más interesado en la (sobre)actuación que en el juego. Vistos los minutos posteriores al gol de Bil, podríamos haber abandonado la sala porque ya nos podíamos oler el final de la película.