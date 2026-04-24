Leicester, un lugar en la eternidad

A los que amamos el fútbol, una película de ciencia ficción que se desarrolló hace diez años nos sedujo hasta límites extremos. El extraordinario viaje del Leicester City hacia la inesperada conquista de la Premier League 2015-16 es, como poco, uno de los momentos más bonitos que ha dejado el balompié en el nuevo siglo. Para muchos, no sin razón, aquella epopeya merece unas páginas destacadas en las enciclopedias del deporte.

Las cuotas de las casas de apuestas son una perfecta vara de medir locuras, no solo en el mundo del deporte. Que los ‘Foxes’ ganasen aquella Liga se pagaba 5.000 a 1 en agosto de 2015. Lo mismo que el triunfo de los tres recién ascendidos, Bournemouth, Norwich City y Watford, y que el Sunderland. A 5.000 a 1 se pagaba en aquel momento que Elvis Presley apareciese vivo, que Kim Kardashian fuera elegida presidenta de los Estados Unidos de América en 2020 o que Bono, el cantante de U2, se fuese proclamado Papa de la iglesia católica en cuanto capitulase o falleciese Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Que Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, admitiera públicamente que era virgen cotizaba 1.000 a 1. Y que el primer ministro británico David Cameron fuese el próximo entrenador del Aston Villa se pagaba a 2.500 a 1. Sí, aquella victoria fue absolutamente extraordinaria. Porque el Leicester City ocupaba la decimoséptima posición en la clasificación de gasto en sueldos de la Premier, con 62 millones de euros, cuando el Manchester United contaba con 302, el Chelsea con 282 o el City con 257. Porque jugaba prácticamente todos los partidos con el mismo once. Kasper Schmeichel en la portería. Huth y Morgan en el centro de la zaga, con Simpson y Fuchs en los laterales. N’Golo Kanté y Drinkwater en el doble pivote, Mahrez y Albrighton en los extremos y Vardy en punta de lanza. La única duda de Claudio Ranieri era ser más atrevido con Okazaki como segundo punta o más conservador con Schlupp como carrilero izquierdo, moviendo a Fuchs a la posición de tercer central. Porque a medida que avanzaba la temporada, cada partido, con el piloto de la reserva encendido, pero la ilusión por las nubes, era una agonía hasta el pitido final.

Prácticamente todo lo que el fútbol moderno ha arrinconado, el Leicester lo reflotó. Pero como nada dura eternamente, ni mucho menos los cuentos de hadas, el equipo del que todos nos hicimos durante aquel año cayó el pasado martes a la Division 1, la tercera categoría del fútbol inglés, a once días de cumplirse el décimo aniversario de su maravillosa gesta. Una gesta y una caída que nos resultan familiares por estos lares, donde sabemos bien que evitar la caída te puede hacer (o no) eterno, pero haber demostrado una vez que lo imposible puede suceder te garantiza, irremediablemente e irresistiblemente, un lugar en la eternidad.