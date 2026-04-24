De ídolos y mitos

La semana pasada tuve la suerte de charlar unos minutos con Álvaro Pino, que visitó A Coruña con el séquito de O Gran Camiño, carrera de la que es uno de sus grandes embajadores. Confieso que me puse un poco nerviosa. Coincidía que solo un mes antes había estado en un partido de hockey en Ponteareas en el complejo deportivo que lleva su nombre y me había acordado de cómo de pequeña seguía sus carreras por la televisión con ese orgullo gallego que ya empezaba a germinar en mí. Es curioso, porque repasando su trayectoria, veo que su gran triunfo en la Vuelta a España fue en 1986, y dudo que pueda tener recuerdos de esa fecha, y que se retiró en 1991, cuando yo aún no tenía ni diez años. Pero sin embargo fue un nombre que se quedó como grabado en mí, que pertenezco a esa generación que cada vez que se cruzaba a un ciclista por la carretera le gritaba aquella canción de “¡Indurain, Indurain, Indurain!”

Igual es que solo conocía tres nombres: Miguel Indurain, Perico Delgado y Álvaro Pino. Sea como fuera, lo admiraba y cuando me comentaron así de sopetón, sin tiempo para preparar nada, si quería hacerle una pequeña entrevista, casi digo que no. Me repuse al temblor inicial de piernas, intenté ser lo más profesional posible y poco a poco fui improvisando las preguntas hasta que fluyó, yo creo, una conversación muy cómoda y cordial y hasta un pequeño debate off the record sobre las exigencias del deporte profesional y si los jóvenes de hoy en día están dispuestos a aceptar esos sacrificios. “Si volviera a ser joven, que no puede ser”, sonrió, “volvería a ser ciclista otra vez”, dijo como conclusión.

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Esta semana leía un estudio de que el 65% de los periodistas padecen agotamiento, estrés o depresión. No es una profesión fácil y sin vocación la considero incluso imposible. Pero también tiene que a veces te ofrece estos regalos de conocer a tus ídolos de la infancia, a mitos del deporte o a deportistas que acostumbras a ver sus grandes gestas por la tele y que de repente están frente a ti, contestando a tus preguntas. Claro que no siempre estos encuentros acaban bien. Ya dicen que no es bueno conocer a tus ídolos, porque te acaban decepcionando. Me acuerdo de una entrevista insufrible a uno que acababa de proclamarse campeón del mundo y venía a A Coruña a promocionar un show. Estaba con cara de aburrimiento (seguramente demasiadas entrevistas seguidas y respondiendo a las mismas preguntas) y o bien recostado en la silla o bien esparramándose sobre la mesa como implorando que el sufrimiento, cual resaca de campeonato, terminase de una vez. Así que le cumplí los deseos. Y ya nunca le pude volver a ver con los mismos ojos.