Las oportunidades perdidas

No pude hablar de esto antes porque al día siguiente del de autos empecé algo sagrado: vacaciones. Pero no olvido lo que (no) pasó el día que el Básquet Coruña recibió en el Coliseum en el Obradoiro.

Y parezca lo contrario, el asunto no va de derrotas, victorias, canastas, rebotes, arbitrajes o tanganas a pie de pista. Los jugadores de Carles Marco hicieron lo que pudieron. Y carril bici.

Nada que reprochar a este grupo de empleados de un club que adolece de poca memoria histórica. Y, en el caso que atañe, falto de habilidad, agilidad y oportunidad.

La misma semana del derbi de los derbis de esta temporada anunciaba su retirada Alex Hernández. El base murciano, un ejemplo dentro y fuera de la cancha (siempre es un placer, señor), vistió la naranja en cuatro temporadas, incluida la del ascenso, en la que él mismo levantó el trofeo que acredita al campeón de la fase regular.

Una lesión en la muñeca izquierda (la menos buena) que requirió de intervención quirúrgica, es la causa del adiós prematuro; hoy en día, en el deporte de élite ya no se es viejo con 36 años, y menos cuando, como es el caso de Alex, se cuida hasta el infinito y más allá.

No se puede decir lo mismo de cuidar –en este caso los detalles– de su último club como jugador de baloncesto. Estaba a huevo. Sobre la raya y para empujarla. Ninguna despedida habría sido mejor para el que fue capitán de la plantilla naranja que ante una afición que le adora, en un Coliseum lleno hasta la bandera y antes del partido en que estaba en juego gran parte del ascenso directo.

El saque de honor, o, como mínimo, saludar desde el centro de la cancha y recoger la misma cantidad de cariño que Alex le tiene a la entidad naranja. Y ni una aparición en el vídeomarcador. Pena infinita. Ojalá los que mandan no dejen escapar una segunda oportunidad, la de integrarle en la estructura del club, algo para lo que está sobradamente cualificado, por talento, por preparación y por versatilidad.

No es la primera vez. Llevo años (muchos) esperando el homenaje (aunque sé que no lo quiere) a una persona muy especial y muy importante en los años de precariedad del Básquet Coruña. Elena Pan, mucho más que una secretaria; una segunda madre para todos los jugadores que pasaron por el primer equipo en aquellos años de iniciación.

Tampoco puede decirse que los tributos a los esforzados héroes de ese pasado de penurias hayan sido tope de gama. Por ejemplo, los dos a la plantilla que conquistó la Copa Galicia de 1996. Todo muy tibio, como para cumplir únicamente el expediente.

Palabra de uno al que le hizo más ilusión que nada en su carrera profesional el reconocimiento de aparecer en el cubo del Coliseum al final del curso pasado. Una iniciativa –que no tengo palabras para agradecer– de alguien, también muy importante en el club, que fue desplazado cuando el Básquet Coruña alcanzó la cima de la ACB.