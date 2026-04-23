Fruta madura

Me alegré un montón por Bil Nsongo, que volaba con júbilo en la espectacular portada del DXT Campeón del martes, y que despega un poco más como futbolista profesional en cada partido. Su gol contra el Mirandés, excelente por la dificultad de recibir y cruzar de zurda así, también por soportar la presión de no estropear otra jugada de videoteca de Yeremay, premió su buen encuentro y le permitió repetir su característico gesto de meterse tres dedos como tres puntos en el bolsillo del pantalón.

En un equipo tan largo como el Deportivo, no es sencillo ser el punta de referencia. Que se lo pregunten a Zakaria, desterrado del once por sus carencias para dar continuidad a las jugadas cuando el equipo se proyecta con un balón largo; a Estoi, acaso el favorito sentimental del míster, pero más dotado para eludir marcas que para fijarlas; o a Mula, el más capaz para el plan pero al que en algunos partidos le puede la melancolía frente al gol, quizás porque de chiquillo se bañaba en el golfo de los Poetas, el mismo donde lo hicieron Dante, Byron, Shelley o Pavese, allá en La Spezia, su ciudad natal.

A Bil, 21 añitos aún, lo agarran, lo zarandean, lo empujan, lo golpean y lo tiran en cada partido. También le dicen alguna grosería. En parte le aplican el tratamiento del “rookie”, novato como es en esto de fajarse con centrales de Segunda División. En parte, hacen lo único que pueden con él. Porque aun con todas esas artes, a Bil cuesta trabajo tumbarlo. La estrategia de desgaste no sofoca la mecha de su juventud. Y en los partidos regala incontables choques, esfuerzos para conseguir mínimas ventajas, saltos para rozar un poco la pelota y lograr que el fútbol del Deportivo continúe como viene continuando en las últimas semanas. Hace, al cabo, cosas de un oficio que se aprende con el tiempo pero que en él están madurando rápido.

Bil Nsongo vuelve a caer de pie Más información

Fue significativo verlo precisamente delante de Carlos Fernández, aquel amor fugaz que tuvimos antes de que el rombo se desmoronase y jurásemos no volver de vacaciones a la isla. A Carlos le decíamos “Carlitos” porque atisbamos en él la imaginación de un chiquillo, un futbolista de los buenos y distintos, al que cuidar como a un crío frágil de salud. En Riazor, con la camiseta del Mirandés, lo reencontramos vistiendo el uniforme de un delantero por el que se darán de tortas los equipos de Segunda y alguno del extranjero este verano. Lo vimos llevar a la escuela en varias jugadas a Lucas Noubi, el niño de entonces siendo ahora un veterano ante otro crío. Le reconocimos como un artesano de su puesto, un delantero madurado a base de infortunios. Estuvo bien que el gol visitante al menos lo marcase él.

Hernández Cubas, Yeremay, se presentó al partido como si lo nombraran al pasar lista para el examen. La sonrisa apareció al final, con el trabajo bien hecho. Durante el partido, el gesto concentrado de otro que también madura rápido en el fútbol, a menudo forzado por las expectativas ajenas, otras veces por la exigencia propia. De su experiencia acumulada habla el par de ocasiones en las que tomó nota de Gutiérrez, su marcador. Hechas las medidas para el traje, lo cosió en un suspiro, enseñándole una zanahoria e invitándole a perseguirla sin remedio.

Semana que en el Deportivo las cosas están madurando a tiempo, el fútbol y los que lo ejecutan. Todo parece estar poniéndose en su punto cuando más necesario es. Mario Soriano, que lleva tiempo esperándolos a todos, sonríe.