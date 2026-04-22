Thank you, Yere

Hay momentos que no se entrenan ni se ensayan. Que van más allá de resultados y clasificaciones. Son pequeños detalles que, en un fútbol cada vez más frío y distante, siguen recordando que esto también va de personas. El abrazo de Yeremay a Charlie Patiño tras marcar frente al Mirandés es uno de esos gestos que le dan sentido a todo lo demás. Si el gol fue importante, ya que supuso la remontada ante el cuadro jabato, aún más lo fue la celebración. Una carrera hacia el banquillo, una mirada cómplice y un beso en la mejilla para tratar de romper el ruido de fuera.

Porque sí, aunque fuera de manera tímida y poco sonora, en Riazor también lo hubo cuando el speaker pronunció el nombre del mediocentro entre los suplentes del equipo coruñés. Algo que ya invita a reflexión, porque señalar todavía más a un jugador de tu equipo, en una situación delicada y siendo alguien al que ya se ha visto que le ha costado su tiempo adaptarse, difícilmente aporta algo positivo. Que haya enfados cuando cometió el error que supuso el empate en El Alcoraz, lo entiendo. Que se critique la acción, impropia de un futbolista profesional, también. Pero que ocho días después se le silbe, incluso tras haber pedido perdón, resulta más difícil de justificar. Personalmente, me quedo con quienes optaron por su camiseta al elegir el outfit con el que ir al estadio el pasado lunes.

Patiño venía de un fallo doloroso, de esos que se quedan dando vueltas en la cabeza durante días. Un error puntual, pero con importantes consecuencias en el marcador. Como es evidente, la acción derivó en opiniones, críticas y dudas. El propio Hidalgo mostró su enfado en la rueda de prensa posterior al partido: "No puedes conceder ese gol. Hay que aprender y analizar esa jugada, esto va de picos de concentración, de pequeños detalles, pero lo único cierto es que se te marchan esos puntos". Un análisis con el que coincido en su totalidad, y que, por todo el revuelo que se causó, días después salió en defensa de su jugador: "Hay que estar con los nuestros a muerte. Es un chico que vive el fútbol y siente el club muchísimo, con una involucración muy grande”. Y si estaba de acuerdo en el primer discurso, más lo estoy en el segundo. Porque para lo bueno y para lo malo, y pese a la distancia, Patiño siempre fue deportivista y estoy segura de que a nadie le dolió más ese error que a él.

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Por eso me cuesta entender que no tuviera minutos ante el Mirandés. Más aún con el marcador a favor y en un contexto que parecía propicio para darle cierta normalidad a la situación. Sin ser titular indiscutible, el mediocentro venía participando en las últimas semanas, algo que no ocurrió esta vez, a diferencia de José Ángel, el elegido para dar control al equipo en los minutos finales, a pesar de que había sido suplente en cinco de las últimas seis jornadas. Apenas vimos a Patiño más que en ese abrazo con Yeremay, ya que ni siquiera llegó a calentar. Quiero pensar que fue una decisión para protegerle, aunque cortar esa dinámica justo ahora dejó una sensación extraña.

Siempre que él estuviera preparado, a veces unos pocos minutos pueden ser suficientes para cerrar una herida. No ocurrió esta vez, quizá el técnico catalán prefiera hacerlo lejos del foco de Riazor. Pero precisamente por eso, el gesto de Yeremay adquiere aún más valor. Fue una forma de recordar que esto va de asumir errores y celebrar juntos.

Y en ese escenario, cada muestra de apoyo cuenta. Y la del canario dice mucho sobre lo que es, o puede llegar a ser, un equipo. Porque no hay liderazgo más creíble que el que se ejerce en momentos así. Seguramente muchos niños y no tan niños, cuando vieron a su líder correr hacia su compañero, entendieron algo importante. Incluso quienes dudaban, quizá empezaron a mirar con otros ojos y se abrieron a una segunda oportunidad. Si es que se le puede llamar así. Porque para mí, acertamos todos y fallamos todos.

Quizá dentro de unas semanas nadie recuerde el minuto exacto de ese gol o la forma en la que llegó. Pero estoy segura de que Patiño sí lo hará. Porque hay gestos que dejan huella más allá del resultado. Y si queremos aspirar a algo importante, estaría bien mirarse en ese espejo. En el de un grupo que se protege, que se apoya y que entiende que, para llegar lejos, solo hay un camino posible. Ir todos a una. Siempre. Y nunca dejar a nadie atrás.