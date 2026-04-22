"Sí, sí, soy capitán, joder"

En una comparecencia en la que se abrió en canal para describir con crudeza el largo y tortuoso camino de regreso de una lesión de pubis, una de las reacciones que más me llamó la atención de toda la rueda de prensa de Yeremay fue cuando interrumpió a uno de mis compañeros para animarlo a que no tuviera miedo de afirmar con rotundidad que era uno de los portadores del brazalete. “Sí, sí, soy capitán, soy el quinto, joder”.

Esta profesión tiene muchas cosas buenas. A veces algunas las aprecias siempre y otras vas valorándolas más con el paso de los años. Pero ver crecer a jugadores como Yeremay o Mella, que asumen recién salidos de la adolescencia el peso de un club gigante como el Dépor, es una sensación altamente reconfortante. Y, por supuesto, no me refiero exclusivamente a su evolución futbolística. Incluso, como esa parte es algo que doy por hecho, aunque a veces sea injusto, me resulta más especial ver cómo crecen en lo personal.

Yeremay ha dado pasos de gigante en los últimos años a todos los niveles. También en el de asumir ser la cara de un Deportivo que busca su camino de vuelta al primer plano. Y más allá de las batallas internas que esté librando en privado, en público lo está haciendo con total naturalidad.

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También en lo que se refiere a liderar. Así lo demostró el pasado lunes con su actuación general. Poniéndose al servicio del equipo dispuesto a ni más ni menos que a sumar. A potenciar un colectivo que estaba funcionando bien y que con su añadido no debería hacer otra cosa que elevar el techo. Todo fue orgánico en el reestreno de Yeremay como titular. Nada se forzó. Y así llegaron los frutos, porque ese es el único desenlace cuando se deja fluir el talento. La guinda a una puesta en escena plena de madurez y liderazgo fue el gesto que tuvo con Charlie Patiño después de su gol. Un abrazo sentido de alguien que sabe lo que es pasarlo mal a otro que no había tenido su mejor semana. No eligió una palabra en vano Yeremay, tampoco cuando se le preguntó por si su recuperación era total. “Voy a dar el 100 %, aunque no sé si será el mismo 100 % que hace unos meses”. Transparente.

Es complicado saber la tregua que le dará el pubis al canario hasta final de Liga. Cuánto le permitirá colaborar en lo que siempre ha buscado: ascender con el Dépor. Pero lo que está claro es que Yeremay está preparado para asumir este nuevo escenario en el que lo ha colocado su lesión. Y si esa versión que puede dar se acerca a la mostrada el pasado lunes, el equipo habrá dado un paso de gigante hacia la máxima categoría.