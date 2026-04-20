Yo quiero ser un perdedor como el ‘Cholo’

Perdió una final que ‘debía’ ganar, pues el Atlético de Madrid era, lógicamente, favorito ante la Real Sociedad. Y ese hecho, unido a que acumula cinco años sin tocar metal, ha sido suficiente para que aquellos que le estaban esperando, saltasen de nuevo.

El Cholo Simeone es un perdedor. Esa opinión disfraza de sentencia absoluta es, en resumen, lo que hemos tenido que leer y escuchar en las últimas horas. Una vez, más y como ante cualquier gran evento, las redes sociales ejerciendo como altavoz y fiel reflejo de muchas opiniones humanas que, por desgracia, carecen de grises.

No hay lugar en el caldo del ruido para el término medio. Aunque quizá es lógico que sea así dentro de una cultura social en la que los focos solo apuntan ya no solo al triunfador, sino al que además vence sobresaliendo. Ya casi ni ganar vale si no es con una historia extraordinaria detrás.

Querido lector, por si se lo pregunta, no tengo al Atlético de Madrid entre mis equipos de referencia y preferencia. Ni siquiera si me hace elegir entre los tres conjuntos del panorama nacional con más palmarés, a día de hoy me decidiría, quizá, por el conjunto colchonero. Tampoco es el que el Cholo Simeone figure entre mis técnicos de cabecera. Por más que su Atlético de Madrid tenga poco que ver con aquel equipo tan rocoso —objetivo— como poco atractivo de ver —subjetivo—, tampoco es que el actual libreto que el argentino trata de aplicar en el Atleti me fascine.

Pero una cosa es eso y otra muy diferente no reconocer la evidencia. Se podrá pensar que en torno al Atleti hay cierta cultura conformista. Poca autoexigencia. Sin embargo, resulta cuanto menos osado catalogar de ‘perdedor’ a un tipo por el que, para empezar, solo por estatus económico y social, se cambiarían la práctica totalidad de aquellos que así lo definen.

A lo mejor el problema está en resistirse a asumir que en el deporte solo hay uno que gana. Pero eso no significa que el resto fracasen.

No es que trate de convencerle en estas líneas acerca de que solo valen los ‘discursos Mr. Wonderful’ —unas veces se gana y otras veces se aprende—. Pero sí que considero que siempre es fundamental dimensionar el éxito en función de las expectativas y posibilidades. Y más en un deporte como el fútbol, de marcadores tan bajos y, por lo tanto, diferencias mínimas.

Perder una final contra la Real es un palo durísimo que debe suponer autocrítica. Pero parece difícil entender cómo puede ser un perdedor alguien que llega a dos partidos definitivos de Champions en los que cayó por detalles, que le ‘robó’ ligas a dos gigantes y que ha ganado diez títulos con un club que deambulaba y al que ha logrado consolidar en la aristocracia europea. Si eso es ser un perdedor, yo quiero ser un perdedor como el Cholo.