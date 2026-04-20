"¿Por qué vas con la Real?"

El sábado en la redacción me preguntaron que por qué iba tan descaradamente con la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Para explicarlo me tengo que remontar al 2019, durante mi primer año de la carrera de periodismo. Me fui a estudiar, y por consiguiente a vivir, a Getafe. Allí coincidí en un piso cerca de la universidad con Dani, un pontevedrés (y madridista) que a los pocos meses empezó a invitar a casa a un compañero suyo de clase. Ese compañero, de nombre Víctor y que se presentaba diciendo “Hola me llamo Víctor y me gusta el fútbol”, llegó a Getafe desde San Sebastián y, tras cinco años compartiendo piso allí, sigue siendo de mis mejores amigos, a pesar de que ya no estemos ni siquiera en la misma comunidad autónoma.

Ese primer año lejos de nuestras casas, los tres nos juntábamos para ver y jugar a fútbol (real y virtual). De hecho, el grupo que tenemos los tres y que a día de hoy se sigue llamando igual (‘Partido’, qué originales...) se creó un 2 de diciembre de 2017 para concretar cómo íbamos a ir al Atlético de Madrid-Real Sociedad. Casualidades de la vida, el destino quiso que el primer partido de la Real Sociedad que vi en directo con Víctor fuera contra el mismo rival contra el que su equipo le hizo vivir el sábado uno de los días más felices de su vida. Él tuvo la suerte de estar en La Cartuja con su cuadrilla de toda la vida y yo, a más de 900 kilómetros de distancia, lo estaba sufriendo por él, pero en el fondo un poquito también por mí.

Cuando me mandaba vídeos del ambiente en las horas previas, solo me salía decirle “joder, qué envidia”, y su respuesta fue “os falta poco, dentro de poco os toca”. Y yo sé que me lo dice en serio y de corazón. Porque el primer partido que vi en directo con él fue ese Atlético-Real Sociedad, pero durante esos años que compartimos piso en Getafe, me acompañó a prácticamente vivir un descenso a Segunda en Leganés en 2018. Pero, sobre todo, de lo que no me voy a olvidar nunca es de que vino conmigo a todos los campos habidos y por haber cuando estuvimos en el barro: Salamanca, DUX, Majadahonda, Talavera, San Sebastián de los Reyes, León...

La Copa es de la Real Sociedad Más información

Pese a no ser del Dépor (al menos de primeras), vivía esos partidos como uno más. Incluso vino a Riazor en algún playoff frustrado. La temporada que por fin conseguimos volver al fútbol profesional yo ya me había vuelto a A Coruña, pero cuando acabó el partido contra el Barça B ese 12 de mayo fue una de las primeras personas de las que me acordé y él fue de las primeras personas en escribirme.

Todas las semanas había dos compromisos ineludibles en esa casa, que eran los partidos del Dépor y de la Real. Yo vivía los suyos como si fueran míos y él los míos como si fueran suyos. En eso consiste la amistad, supongo, en alegrarte por la gente a la que quieres cuando le va bien y en estar ahí cuando no sale tan a pedir de boca. A los dos nos une la pasión por el fútbol y por unos colores que, casualidades de la vida, son los mismos.

Aunque ya no vivamos en la misma ciudad, mantenemos el contacto y, precisamente, los partidos del Dépor y de la Real son temas recurrentes de conversación. Esos seis años en Madrid me hicieron aún más del Dépor por seguirlo por el barro, pero también reconozco que me hicieron un poquito de la Real. Celebré clasificaciones a Europa, una final de Copa con el estadio vacío y hasta goles de un canterano del Celta. Por todo eso iba con ellos el sábado, pero también porque el suyo es un modelo futbolístico, a mi parecer, envidiable. Así que, después de toda esta chapa, a Víctor (y a todos los realzales), enhorabuena. Me dais envidia, porque lo que vivisteis el sábado es lo que siempre he soñado vivir con el Dépor. Ojalá sea cierto lo que me dijiste y nos falte poco. Y ojalá nos enfrentemos el año que viene, porque significará que estamos un pasito más cerca de ese sueño.