Como si de un sobresalto en medio de un sueño se tratase, el Atlético Arteixo bajó de la nube en la que estaba subido con un inapelable 6-0 ante el Boiro. Tampoco fue el fin de semana del Básquet Coruña, que encajó ante el Fuenlabrada (75-74) su segundo golpe consecutivo. De primeras, son dos derrotas que producen el lógico dolor de todo mal resultado, pero quizá no tengan un efecto del todo negativo. Bien entendidas, pueden ser recordadas como pequeñas batallas perdidas en medio de dos exitosas temporadas.

Empiezo por el Arteixo. Cuando pasas de la duodécima a la tercera posición tras sumar 28 de 30 puntos, lo lógico es que tarde o temprano tengas un mal día. O simplemente que el rival sea mejor que tú en el marco de una categoría —como casi todas en el fútbol español— de lo más igualada. Lo que no entraba en los planes es recibir seis goles contra el Boiro, algo que debe servir como alerta.

Lo bueno es que había margen. Restan tres jornadas y el equipo tiene dos puntos de margen sobre el Racing Villalbés, cuarto clasificado, y aventaja en cuatro al propio Boiro, primer equipo de entre los que aspiran a una plaza de playoff. La consecución de esta meta pasa por no fallar en los partidos de casa y un correctivo como el de Barraña enseña que nada está escrito. Que el nivel debe ser alto para no dejar escapar esas citas de postemporada que tanto ha costado rozar con la punta de los dedos.

El equipo que dirige Posi debe estar preparado para todo. Quizá no encuentre la efectividad que tuvo durante su increíble racha. Quizá el rival golpee a las primeras de cambio. El viento parecerá haber virado si pasa algo de eso, pero la ventaja es importante y el sueño del playoff no se puede escapar como hace un par de años. Hay motivos para ser optimista: esta vez todo el mundo en Ponte dos Brozos rema a una.

Continúo con el Leyma. Más por sensaciones que por tangibles como los partidos que he visto del Arteixo. Sobre todo por una conversación que tuve con un compañero de otro medio al término del Silva - Barbadás. Estoy muy de acuerdo con él en que la derrota problemática fue la del Obradoiro y no esta.

El conjunto santiagués vuela hacia el ascenso directo. Resultados como el 94-57 ante el Ourense no ayudaban a ser muy optimista con que el Básquet Coruña, por mucho que lo ganara todo de aquí al final, tuviera otro destino que no fuera el playoff. Y puestos a jugarlo, mejor hacerse a la idea pronto y no llegar con la sensación (aún mayor) de haber dejado escapar el ascenso directo en la orilla.

Estas deben ser semanas para la recuperación física y mental del conjunto de Carles Marco. Una especie de mini pretemporada en la que haya dos objetivos claros: afrontar con garantías una serie al mejor de cinco partidos donde el favoritismo es claro y estar preparado para jugarse (dos veces) en 40 minutos toda una temporada.