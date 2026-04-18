Fran Alonso, gracias, supongo

Los extremos nunca fueron buenos. Ni en la vida en general, ni tampoco en el fútbol. El Deportivo anunció ayer que Fran Alonso dejará de ser entrenador del primer equipo a final de temporada. Y, como ya es habitual en este mundo en el que nos ha tocado vivir, las redes sociales han hablado. Con ese derecho a la libertad que no hace más que enmascarar la necesidad de vomitar todos los pensamientos que aparezcan en las cabezas de la sociedad.

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No será este un artículo en el que se defienda a capa y espada el trabajo del técnico madrileño en el Deportivo. Sería mentirle a usted y fallarme a mí misma. Porque durante este año y medio, en mi cabeza ha rondado de forma continua la idea de que el equipo estaba rindiendo por debajo de su potencial. Supongo que la dirección deportiva se ha dado cuenta.

Sin embargo, es de bien nacida ser agradecida. O algo así dicen los mayores. Así que he tirado de empatía y he optado por ponerme en los zapatos de Fran Alonso (me quedan grandes, por cierto). Ejercemos siempre de jueces sin tener, en la mayoría de los casos, las herramientas necesarias. Pero al fin y al cabo, para medir el trabajo del preparador madrileño no hace falta más que poner todo en una balanza.

Cogió a un equipo que sentía cómo jornada tras jornada los puestos de descenso llamaban a su puerta. Y lo salvó. Es cierto que nunca sabremos lo que hubiese ocurrido si la dirección deportiva tuviera la paciencia que Irene Ferreras se había ganado con su buen hacer. Pero dejemos ese libro cerrado.

Se suele decir que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Y la estabilidad llegó en la presente temporada. Tampoco sabremos nunca lo que hubiese pasado si la Liga F fuese una competición lo suficientemente igualada como para que Levante y Alhama no llevasen desahuciados tropecientas jornadas y media. Pero ese es otro libro que también prefiero dejar cerrado.

Lo que sí sabemos es que el Deportivo es por fin un proyecto sólido en la máxima categoría del fútbol nacional. Y lo logró a los mandos de Fran Alonso. Así que supongo que tocará dar las gracias. Sin demasiados rodeos. Porque supongo también que son muchos los clubes de Liga F que soñaron en más de una ocasión con tener a Ainhoa Marín, Paula Gutiérrez, Espe Pizarro o Millene Cabral en sus filas. Y ya freno, que se me ve el plumero.

Dos cosas tengo claras: la primera es que, fuera quien fuese el sustituto de Irene Ferreras, iba a tener que sudar la gota gorda para meterse a una afición exigente en el bolsillo; la segunda es que la separación de caminos era necesaria para que el Deportivo, después de asentarse en Primera División, aspire a algo más que a la permanencia.