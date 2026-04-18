De mal en peor

Hace muchos años llegué a Madrid un sábado por la mañana para, el domingo, retransmitir un partido del Deportivo. Entiendo que contra el Atlético o el Real Madrid. El Rayo Vallecano podría ser el rival, pero no lo recuerdo. Desde luego Getafe o Leganés no eran porque militaban en 3ª división o peor.

Almorcé e hice un planteamiento lógico en estos casos. Voy a tomar café, al hotel a darme un baño y luego me haré un pequeño recorrido de terrazas. De pronto me dio un vahído, cogí un tren de cercanías y me fui a la localidad dormitorio, de las muchas que hay, de Fuenlabrada.

En el pabellón Fernando Martín jugaban esa tarde un encuentro de ACB el Fuenlabrada y el F.C. Barcelona. El jefe de prensa del equipo madrileño se portó amablemente, me dio un pase tras presentarme, pero me anunció: “a ver si te puedes sentar”. El pabellón hacía, entonces, como 4.400 plazas, y se hubieran vendido o no, no había menos de 6.000 personas.

Estuve delante de una barandilla entre dos zonas de la grada intentando no molestar. Fuenlabrada ganó al Barça. Han pasado muchos años y han cambiado muchas cosas. Ayer no era partido de ACB, sino de Primera FEB, y enfrente de los locales no había blaugranas, sino naranjas. No había un lleno medio ilegal. De hecho, había muchos huecos en las gradas. Y sí en el marcador un 12-23 al final del primer cuarto para los coruñeses. ¿La clave? Sencillo. Los madrileños habían capturado 5 rebotes y los de Marco, 15.

Un espejismo.

No cambiaron mucho las cosas en la primera reanudación. Hasta el punto que durante alguna fase, el Leyma doblaba en el marcador al equipo fuenlabreño. Y eso no fue bueno, porque los de Marco se relajaron. Los madrileños nos hicieron un parcial de 11-0 y el marcador dio alas a quienes unos minutos antes estaban desahuciados.

Fuenlabrada defendió mucho mejor en el segundo cuarto, que ganó por un parcial de 18-17 dando una impresión totalmente distinta al comienzo. No obstante, Leyma era, hasta aquí, muy superior. Aunque, a buen seguro, le iba a tocar sufrir. Siempre. Como a todos, salvo que sea un Obradoiro-Palencia, donde los palentinos vinieron a dormir la siesta justo al contrario que contra el Leyma, cuando pareció que les iba la vida en el partido.

Miedo en la parroquia naranja. Fuenlabrada sale en plan arrase y sitúa el marcador en 46-49. 19 puntos en contra se reducen a 3. Siendo Fuenlabrada uno de los equipos que peor juego transmiten, pero que con Benite y Mateo les llega. De 46 puntos en ese momento llevan entre los dos jugadores 30 anotados.

Por más vueltas que queramos dar al partido, en este momento lo que está sucediendo tiene un resumen muy claro: el Leyma está jugando francamente mal.

Ganando por 19 puntos en el minuto 12 de partido nadie podría imaginar que en el último cuarto entraríamos perdiendo 62-58. Pero el baloncesto es así. Y más si no estás metido en el partido al 120%.

Sería bueno que el Leyma volviera a aprender que el baloncesto no consiste solo en anotar triples. Que también valen, aunque menos, las canastas de 2 y los tiros libres.

La mayor tragedia en el Fernando Martín no fue perder. Fue la imagen que enseñamos ante posibles rivales en el playoff y el hecho de que el equipo rival no es una gran escuadra, sino un conjunto bastante flojo. Pero que ganó porque fuimos peores.

El palmeo de Jou para ganar el partido fue la imagen de que cuando la “vaca está por dar leche, la da hasta por las orejas”.

Obradoiro ya puede cantar el “alirón”.