Ser buen vecino, ser buen ciudadano

Un día cualquiera, bajo en el ascensor y leo un cartel. “Martes 10, a partir de las 9.00 horas, limpieza del garaje. Cuando vuelvo a casa de trabajar en la noche del lunes, intento buscar un aparcamiento en la calle, a ser posible donde no haya que pagar ORA por si me quedo dormido por la mañana. El martes bajo en el ascensor –con el piloto automático de a quien le cuesta evadirse de sus rutinas– y llego al garaje, en el que veo unos cuantos coches en sus plazas. “Será que hay algunos vecinos que no usan el ascensor”, trato de razonar.

Ser buen vecino es más que no ponerse a arrastrar muebles de madrugada o agujerear la pared con un taladro un domingo a las ocho de la mañana, que echar una mano a la señora de arriba con las bolsas de la compra y mantenerse al corriente del pago de las temidas derramas. También consiste en estar al tanto de lo que sucede en la comunidad en la que uno vive. Y de respetar sus normas y cumplirlas.

Lo mismo que te convierte en un buen (o mal) vecino te convierte en un buen (o mal) ciudadano. Y ser buen ciudadano, además de ayudar a las ancianas y ancianos a cruzar un semáforo, no tirar papeles ni colillas ni chicles por la calle, no ponerse a gritar en una plaza más allá de la medianoche, también consiste en estar al tanto de lo que sucede en la comunidad en la que vives. Y respetar sus normas y cumplirlas.

Resulta difícil de entender que cualquier persona adulta pueda verse sorprendida por la disputa de una carrera pedestre o ciclista en su ciudad. Si todavía no se te ha ocurrido abrirte una cuenta en cualquier red social –por fortuna son muchos los ajenos a las mismas– y seguir los perfiles del ayuntamiento en el que vives para estar al tanto de lo que ocurre en tu comunidad, sigues teniendo la prensa escrita. O en su defecto, quizá si eres un poco más joven, las ediciones digitales de los medios tradicionales. Para los boomers también están la radio y la tele. Para conductores y transeúntes, que lo somos todos, las grandes pantallas con información de tráfico que pueden consultarse en las principales arterias de cualquier urbe. Y si aún eres ajeno a todo ello, hoy en día es muy raro que en el trabajo, en la mesa de al lado, en el departamento de enfrente o bajándose del camión de reparto no te cruces en algún momento con un runner, un triatleta o un cicloturista o, en su defecto, con un aficionado a seguir ese tipo de competiciones.

Las quejas por la contrarreloj de O Gran Camiño –y de las carreras populares, que también las hay– son más una pataleta que otra cosa. No tiene razón de ser poner en tela de juicio la promoción del deporte, la proyección de la imagen de la ciudad en el exterior y la repercusión económica, que deja un beneficio para todos los ciudadanos. Y menos justificar en la falta de información el haber cruzado por un lugar indebido, haber llegado tarde al trabajo o a clase. Porque después de todo lo mencionado anteriormente, en última instancia se encontró vallas, cinta, agentes de policía y voluntarios de protección civil. Y carteles de “O Gran Camiño pasa por aquí” con la foto de un ciclista, una fecha y una hora. Y después, circulando por la calzada “moto, bici, coche... y así 110 veces”, como bien escribió mi compañera María Varela.

Una prueba deportiva puede ser un engorro, sobre todo si vives amargado, de espaldas a la realidad o sin integrarte en tu comunidad. Eso sí, será un engorro de solo unas horas. Mucho peor, sin ninguna duda, es ser mal vecino o mal ciudadano.