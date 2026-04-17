Los adioses de carne y hueso

Las despedidas de los deportistas me conmueven. Los adioses de verdad, auténticos desde el fondo del corazón, sin filtros artificiales ni sentimientos de plástico o peroratas escritas por la IA en las que solo hay que poner el nombre del equipo en la línea de puntos. Las que son con lágrimas reales y estremecimientos de carne y hueso. El del que se marcha porque pone fin a un contrato y a una larga etapa de compromiso y dedicación a un club en busca de nuevos retos o porque le ha llegado la hora de la retirada.

Estos guardan para siempre su raqueta o enfundan su stick, ya no vuelven a lanzar a canasta, a montar sobre la bicicleta o entierran sus botas de fútbol. Otros quizá conservan energía y tiempo para estirar su carrera deportiva tras dejar el equipo en el que durante muchos años han triunfado y dejado una huella difícil (o imposible) de borrar, quizá para seguir compitiendo más cerca de casa. Es el caso del futbolista portugués Bernardo Silva.

Admito que no lo he seguido en profundidad, pero no puedo evitar, por intensas filias domésticas hacia el escudo que defiende Bernardo, sentir cierta simpatía por este jugador. Me cuentan, y leo, que el internacional portugués llegó hace nueve años al Manchester City, donde ganó Ligas y más trofeos; que es el futbolista al que su entrenador, Pep Guardiola, ha utilizado más veces en las alineaciones; y que en los últimos años se venía diciendo que el final de Bernardo en el City se iba a consumar al término de la temporada pero él siempre seguía. Hasta ahora, hasta que acabe esta en la que ha vuelto a ganar un título y, como capitán, aún puede levantar más.

Lo he visto jugar algunas veces (si no puedes con el enemigo, únete a él), a Bernardo, y me han bastado para quedarme con su insólita capacidad para adaptarse a cualquier función, para cumplir con naturalidad en toda demarcación del campo, para dar sentido al juego, impulsar a sus compañeros y levantarles el ánimo, presionar, pelear y golear.

Unas días estarán mejor que otros, más o menos precisos (no hay cracks perfectos en el deporte), pero considero imprescindibles a este tipo de deportistas de equipo. Que matan por su grupo y por los que el grupo mata. Los hay sobre el parqué encima de unos patines (¡ay, César Carballeira, aún no estoy preparada para ese momento que inexorablemente se va acercando cada vez más!), los hay sobre el césped en botas de fútbol, ese Bernardo Silva que se marchará. Como otro Silva, David, otro citizen del que nadie nunca se olvidará.