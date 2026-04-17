Con dos cañones por banda...

Aunque a menudo se subestime la importancia de los laterales en el fútbol, encasillados como jugadores periféricos o de una calidad inferior a los que arman el juego en la medular o desequilibran en la parcela ofensiva, los equipos con alternativas en sus carriles agradecen y mucho la aportación de estos especialistas.

Muy lejos de figurar como los exponentes del once más atrasados tácticamente, como en el patrón clásico de juego de inicios de siglo XX (2-3-5), los defensas de banda contribuyen al equilibrio defensivo-ofensivo de cualquier equipo que se precie.

“Si vos tenés laterales buenos, tenés muchas chances de ganar”, afirmaba en sus inicios como técnico el alma máter del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

En la recta final de temporada, el Deportivo se está encomendando a la fuerza y verticalidad de dos de sus hombres pegados a la cal: Giacomo Quagliata y Adrià Altimira.

El zaguero transalpino se está consagrando como uno de las piezas más regulares en el engranaje de Antonio Hidalgo. De los que siempre ofrecen un rendimiento notable. Fiable. Bravura, anticipación y cierta dosis de llegada (dos goles y una asistencia) caracterizan el desempeño de un zaguero que enamora por su entrega al ‘jugador número 12’, su dorsal.

En el costado diestro, si bien algo más adelantado en los últimos compromisos oficiales, sobresale la aportación de Alti.

Una diana espectacular materializada frente al Ceuta y cuatro asistencias, la última de lujo a Mulattieri frente al Málaga, dejan constancia de su buen hacer y extraordinaria progresión. Un refuerzo de lujo en el mercado de invierno que ha llegado para crecer y florecer en A Coruña.

Con talento apelmazado en las alas de su armazón ofensivo (Mella, Yeremay y Luismi Cruz han marcado la diferencia a lo largo de la presente temporada desde el costado), Quagliata y Alti deben contagiar su energía y ganas al resto del colectivo blanquiazul en las siete jornadas de Liga que restan para acometer el objetivo del ascenso.

La empresa no parece sencilla pero con la profundidad en los costados todo puede resultar más factible. Pese a que el velero bergantín blanquiazul todavía no ha llegado a buen puerto y queda mucho por remar para poder festejar el ansiado retorno a una élite añorada desde 2018, lo cierto es que la situación del equipo deportivista es idónea para ser optimistas. Eso sí, siempre con dos cañones por banda...