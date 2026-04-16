Se acabaron las concesiones. La Segunda División encara sus siete últimos capítulos y el ascenso directo del Dépor pasa porque el equipo de Antonio Hidalgo transforme Riazor en una jungla para sus rivales, en ese reino selvático que el enloquecido Coronel Kurtz crea en Camboya en ese grandioso, destructivo y alucinógeno descenso a los infiernos que representa ‘Apocalypse Now’, una de las obras maestras de Francis Ford Coppola, al margen de la también excelsa e indiscutible saga de ‘El Padrino’.

“Bienvenido a la jungla. Tenemos diversión y juegos. Tenemos todo que puedas querer... Quiero verte sangrar”, reza otra genialidad, en este caso de la música. La salvaje ‘Welcome to the Jungle’, la canción que abre el ‘Appetite for Destruction’, el álbum debut de la banda californiana ‘Guns N’ Roses’, considerado uno de los mejores estrenos de rock de la historia. Una composición que representa la “hostilidad” que sintió el cantante Axl Rose cuando pisó las calles de Los Ángeles por primera vez.

Esa animadversión, incomodidad y rechazo deben ser los sentimientos que experimenten los cuatro últimos equipos que quedan por pasar por Riazor, una vez que la escuadra de Antonio Hidalgo ya ha dejado escapar demasiados puntos en su feudo esta temporada.

Riazor comenzó siendo esa jungla de la que hablan los ‘GnFn*R’ en su canción. Un terreno incómodo y casi prohibido para los rivales en el que el Dépor sumó cuatro victorias y tres empates en sus siete primeros compromisos de la temporada. Pero a medida que avanzó la competición, los visitantes se subieron a la chepa y empezaron a volar los puntos. De hecho, el cuadro herculino es el peor local de los ocho primeros clasificados de la categoría de plata. Ahora, afronta las siete últimas jornadas instalado en una posición de privilegio. Ocupa una de las dos plazas de ascenso directo, pero con escaso margen de error, y disputará ante su afición cuatro de los encuentros que le quedan para sellar la liga regular. Así que no puede equivocarse.

Cuando pienso en las cuatro últimas citas en Riazor, en las visitas del Mirandés, del Leganés, del Andorra y de Las Palmas, no sé por qué, mi mente imagina un ambiente como el de ‘Apocalypse Now’, asfixiante, opresivo, angustioso y casi irrespirable para los rivales. Ese cielo cobrizo, en llamas, mientras se escuchan las palabras del Coronel Kurtz, encarnado por Marlon Brando.

“He visto el horror... Es imposible describir el horror en palabras a aquellos que no saben lo que verdaderamente significa. Horror, horror...”, repite una y otra vez, con su cabeza totalmente afeitada, durante un monólogo que es historia del cine, puro arte, maravilla.

La afición blanquiazul ya vivió el horror hace ocho años, aquel 20 de mayo de 2018 en el que un 2-1 en Mestalla supuso el adiós a la Primera División. Volvió a padecerlo el 7 de agosto de 2020, cuando abandonó la Segunda, ante el Fuenlabrada, antes de retornar al fútbol profesional cuatro años después. Ahora son otros los que deben padecer ese horror, mientras el Dépor convierte Riazor en una jungla, una selva sobre la que engrandecerse para regresar a la élite, el sitio del que nunca debió marcharse.

Quedan 21 puntos en juego, doce de ellos en el feudo blanquiazul. Estos deben ser fijos para que el Almería, el Málaga, el Burgos y el Castellón, los equipos que persiguen a los herculinos y tratan de arrebatarle esa plaza de ascenso directo, sientan el miedo de ver que es imposible.

Como cantan los ‘Guns N’ Roses’, “Welcome to the Jungle”.