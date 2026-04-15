Identidad y coherencia

Hay decisiones que, aunque puede que lleguen tarde, siguen siendo necesarias. El posible cambio de denominación de “Deportivo de La Coruña” a “Deportivo da Coruña” es una de ellas. Estamos hablando de algo mucho más profundo que una simple cuestión estética o lingüística. Es identidad. Es respeto. Y, sobre todo, es coherencia. A Coruña es una ciudad gallega, con su propia lengua y su propia cultura, y el club que la representa debería reflejarlo sin matices ni excepciones. Aunque, para algunas opiniones, pueda sonar más moderno si denominamos a las cosas en inglés, lo que para mí pierde toda su esencia. Pero, querido lector, seguro que, para ti, como para mí, la Ciudad Deportiva siempre seguirá siendo “Abegondo”. Y ya.

Hay quien dirá que el nombre del club en castellano es tradición. Que siempre se ha dicho así. Pero la tradición no puede ser una excusa para quedarse anclados en el pasado. Precisamente, las instituciones que perduran son las que saben adaptarse, evolucionar y representar fielmente a su gente en cada momento. Y ahora mismo, lo lógico, lo natural y lo justo es que el Deportivo sea da Coruña.

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Además, este cambio no resta absolutamente nada. No borra la historia, no elimina recuerdos ni altera lo que el club ha significado durante generaciones. En mi opinión, todo lo contrario, lo refuerza. Lo conecta todavía más con su tierra y con su gente. Porque el sentimiento deportivista puede no entender de idiomas, pero sí de pertenencia. E incluso los que no hablamos gallego en nuestro día a día, en mi caso, hija de madre gallega y de padre vasco, simplemente porque me he criado escuchando castellano a mi alrededor, también somos conscientes de que una entidad gallega debe tener su nombre, justamente, en gallego. Además, en un momento en el que el idioma lucha por continuar ocupando el lugar que le corresponde en muchos ámbitos.

Ver a un club con la historia, el peso y la repercusión del Dépor realizar este movimiento sería dar un paso muy importante. Y siendo honestos, solo falta llevarlo a cabo, porque en la calle esto ya está más que asumido y aceptado. El cambio oficial simplemente pondría por escrito algo que muchos desean desde hace mucho tiempo en la realidad.

Por eso, la sensación general es clara: mejor tarde que nunca. Si finalmente sucede, será una decisión a aplaudir y con la que yo, personalmente, estaré muy orgullosa de mi club. El Deportivo no solo representa a un equipo de fútbol. Representa una forma de sentir, de vivir y de entender A Coruña, esa ciudad que llena cada fin de semana el estadio y que convierte el Paseo Marítimo en una marea blanquiazul cada vez que los jugadores necesitan a su gente. No creo que haya lugar para debates artificiales ni polémicas innecesarias. Es avanzar, respetar nuestra tierra y, si el club es de A Coruña… ¿por qué no llamarlo como corresponde?