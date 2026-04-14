Entre la incomprensión y la frustración

Le prometo, estimado lector, que lo he intentado. Pero cada vez me cuesta más defender el VAR. No por él, sino por el organismo que lo utiliza... y manipula.

El videoarbitraje en sí es una herramienta fabulosa. De ahí no me bajará nadie. Porque permite minimizar el error humano y caminar hacia un fútbol en el que haya menos injusticias. Más allá de restar cierta naturalidad a la hora de celebrar goles que deben ser validados, parece difícil encontrar argumentos contra la tecnología. Porque, por sí misma, es buena. El problema es corromperla. Y se lo reconozco: creo que hemos llegado a ese punto.

Porque las manos del ser humano se han apoderado del sistema y se empeñan en retorcer el instrumento con una utilización incomprensible. Aunque sin duda, todo está apoyado por un reglamento que, en pos de encajonar jugadas para tener respuestas genéricas a todas ellas, se está alejando cada vez más del espíritu del juego. Quiero enmarcar, luego coarto. Aunque sea a costa de alejarse de la naturaleza del propio juego.

Solo así, desde esta retorcida perspectiva intervencionista, se puede justificar cómo en ‘Tiempo de Revisión’, el programa en el que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) que analiza jugadas polémicas de manera didáctica, se justifica como penalti el corte de balón de un Noubi que acaba impactando con Chupete en el Dépor-Málaga. La acción no tiene vuelta de hoja. El belga se lanza en segada, llega por poco para puntear el balón y, con la inercia de la acción, impacta con su bota en la pierna de un atacante que no puede frenar y cruza su camino con el defensor del Deportivo centésimas de segundo después del toque al esférico del futbolista blanquiazul.

Córner —que, por cierto, derivó en gol— para la gran mayoría de los espectadores y de los futbolistas, excepto para el CTA. El comité considera que el contacto inevitable del belga “provoca el derribo del atacante” e impide “a este continuar disputando o controlando el balón”.

El CTA vio penalti de Noubi a Chupe Más información

El fútbol es un deporte en el que se compite por la conquista de espacios y en el que se permiten los contactos. Pero quizá en ese afán de sobrecategorizar las acciones y quizá buscando la sobreprotección del futbolista, se están traspasando ciertos límites.

No todos los contactos son falta, igual que no todos los planchazos pueden ser roja. Es imprescindible analizar bajo el prisma del juego y la intencionalidad. Sobrerregular e intervenir de más no acerca a la justicia, solo a la incomprensión y a la frustración.