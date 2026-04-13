Una prudencia que no suma y un perdón que resta

Ni el hecho de acabar la jornada en puestos de ascenso directo ni la somanta de goles que le metió el Racing de Santander al Almería me han hecho cambiar de opinión. El Deportivo perdió dos puntos muy importantes en su visita a El Alcoraz y desperdició una oportunidad perfecta para abrir un pequeño hueco con el tercer clasificado.

La jornada se presentaba como inmejorable para los blanquiazules. Un duelo ante un Huesca muy pobre, que apunta a estar el curso que viene en la misma categoría que el Fabril, y varios enfrentamientos directos que invitaban a distanciarse de los perseguidores. Pero el Dépor hizo la deportivada máxima.

Tiró por la borda una hora de encuentro que no le sobraba, demostró todo lo bien que puede jugar desde la primera ventana de cambios hasta el gol y patinó en el momento más inoportuno. Un control que no tocaba y una falta de tensión que arruinó un partido de mínimos, pero que iba a ser tratado, tal y como se suele decir, como de campeón.

“No puedes conceder ese gol. Esto va de detalles y hemos perdido dos puntos”, sentenció Antonio Hidalgo. Perdiste dos que a saber si los echarás de menos más adelante. Eso ya se verá. Ahora lo que toca es hacer análisis de lo acontecido. El justo y necesario. Sin pasarse de revoluciones ni quedarse corto de autocrítica. Decir que el error de Patiño es una metedura de pata digna de un jugador de inferior categoría es tan evidente como soltar que no debe volver a jugar es una tontería mayúscula. Ni lo uno define su nivel ni lo otro ayuda a comprender de que va esto del fútbol.

El inglés permitió el empate, pero, a pesar de pedir perdón a todos los presentes, no protagonizó el único fallo. El Deportivo pecó de pasota y por tener un resultado ajustado, terminó empatando. No pido que arrolle en el marcador al contrario, pero sí que tenga la intención de hacerlo.

No había motivos para ser conservador y excesivamente prudente en el juego ante los de José Luis Oltra. El Deportivo es un equipo que disfruta cuando corre y acelera en campo rival, pero su propio planteamiento le restó opciones de éxito. Un paso atrás en la imagen que sí se transmitió contra Córdoba y Málaga, conjuntos, por cierto, de un nivel colectivo e individual mucho mayor al que tienen los oscenses.

Dos disparos en la primera mitad frente a quince en la segunda. ¿Cómo se explica? Cuestión de agresividad y de volcarse sobre la meta de Dani Jiménez. Algo que el grande— el que empezó el choque como tercer clasificado— siempre debe hacer ante el débil— quien está en puestos de descenso y falto de confianza—. El Dépor, capacitado para hacerlo desde el principio, pasó de hacerlo, y ese fue el primer error de una tarde que para algunos, por volver a la segunda plaza, fue feliz, pero que a mi me deja apenado al tener la sensación de haber perdido dos puntos de margen.