No vale conformarse

Hubo algo en la rueda de prensa de Antonio Hidalgo en la previa del partido ante el Hueca que me chirrió. Ahora alguien me podrá tachar de oportunista, tras el empate en El Alcoraz, pero lo pensé mucho antes, al escucharla. “Nos hemos ganado el derecho a luchar por estar entre los seis primeros”. No sé si era intención del técnico el quitar presión a sus jugadores o al entorno pero a mí me sonó a cierto conformismo. Es cierto que a estas alturas del curso y con el Dépor en puestos de privilegio no es mentira que la afirmación es cierta.

Pero curados como estamos de espanto en A Coruña de playoffs de ascenso fallidos nadie quiere pensar en luchar por algo que no sea el subir de forma directa. Hay que dejarse de paños calientes y poner las cartas sobre la mesa. El Dépor tiene que luchar o si queremos suavizarlo, teniendo en cuenta que el contexto mundial ya es bastante belicista, soñar en grande. Tiene que ansiar ser primero o segundo, regresar por la vía rápida a Primera y no jugárselo todo en una promoción que la carga el diablo.

El Deportivo, uno de los nueve campeones de Liga, no puede conformarse con colarse entre los seis primeros. A estas alturas de la temporada y después de todo lo peleado durante todo el año no es momento de rebajar las expectativas. Ni de resignarse. Al Dépor tiene que dolerle casi como perder los dos puntos que se le escaparon en el añadido contra el Huesca.

El tiempo de añadido le ha dado alegrías al Deportivo en el pasado, con goles sobre la bocina para empatar o sumar de tres. Pero cuando estás en el alambre, con un resultado tan corto, siempre puede saltar la sorpresa. Y en esta ocasión salió cruz para los intereses coruñeses. Las caras al término del encuentro era un poema y no era para menos. Porque no sirve con estar entre los seis primeros, no llega, no es suficiente. Porque de nada sirve acabar la jornada, como ocurrirá, entre ese ramillete de candidatos.

Promocionar en ese discurso conformista, de que lo importante es poder optar a subir, aunque sea en la promoción, es comenzar a pensar en pequeño. Caer en la autocomplacencia es peligroso, corres el riesgo de pensar que estás en el camino y de contentarte con lo mínimo. Vaya por delante que no estoy despreciando el estar entre los seis primeros, pero la apuesta tiene que ser estar entre los dos. No podemos fiarlo todo a un playoff, no podemos prolongar un posible sufrimiento y jugarlo todo a dos cartas o a cuatro y que nos salga una mala mano. El Deportivo no puede ni debe conformarse.