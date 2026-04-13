La última bala, promociona el Liceo el partido en Oliveira de Azemeis de este jueves y el viaje para apoyar al equipo en la localidad portuguesa. La última bala para estar en la Final a Ocho de la Champions, en una resolución por el título continental que tanto se le resiste no solo a los verdiblancos en general desde que hicieron el doblete en 2011 y 2012 (triplete si se tiene en cuenta la CERS de 2010), sino a Juan Copa en particular, inédito en el escenario europeo.

Y con resoluciones bien duras, desde una remontada épica del Reus hasta un polémico biscotto a la irrupción de la pandemia cuando más cerca lo tenía y, sin ir más lejos, la del curso pasado en los penaltis de la eliminatoria de cuartos contra un Barcelos que después se proclamó campeón. Porque entonces había F4 y no F8. Es decir, de haber existido ya el año anterior, el Liceo la hubiese jugado. Y este, que la hay, está más caro que nunca por el grupo de la muerte que le tocó en suerte.

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Que conste que no voy a poner la tirita antes que la herida. Pero creo que pase lo que pase, no hay nada que achacarle. Será una oportunidad perdida, sin duda. Nadie sabe lo que puede deparar el futuro por más que el proyecto verde apunte alto desde todos sus fundamentos. Pero a mí que el Liceo no esté entre esos ocho mejores de Europa me parecería ante todo una crueldad.

Los números son los números. Al final llegarán los que sumen más puntos. Pero al Liceo poco más se le puede pedir de lo que ha hecho. Es el único que consiguió restarle puntos al Benfica, que estuvo contra las cuerdas en el Palacio de los Deportes de Riazor. Ganó los dos duelos contra el Bassano italiano. Solo pinchó en su visita al Barcelos. Y quizás si algunos de los empates, en casa y fuera frente al Sporting o el último contra el Barcelos, hubiesen sido una victoria, hoy estaríamos hablando diferente y sin tener que ir a jugársela a Oliveira de Azemeis.

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Da la casualidad que hace dos semanas estuve por allí, en el mismo pabellón al que tendrá que ir a jugar el Liceo. La instalación forma parte de un mega complejo deportivo en una población que no llega a los 70.000 habitantes y que cuenta con una estatua de un stick gigante (allí está también la fábrica de Azemad, una de las más famosas del mundo). Esos días se jugaba a la vez un torneo de fútbol, hockey, baloncesto, voleibol, pádel y natación. Y puede que se me olvide algo.

Contaban en un balneario de las afueras que el equipo de hockey solía ir a hacer allí las pretemporadas. Pero que ya no porque ya no había dinero. No lo habrá, pero las condiciones son desde luego envidiables y no faltaba de nada. El equipo alevín del Oliveirense disponía hasta de sala de vídeo para preparar los partidos del torneo, que por cierto ganó con un partidazo contra el Barça. Y así se entienden también mejor muchas otras cosas.