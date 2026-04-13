Entre la ansiedad y el aburrimiento

Ascenso. Qué bonito suenas. Y yo, que soy muy pedichona, quiero dos. Hablo de fútbol, claro. El primero ya lo pude celebrar el pasado domingo. Aunque mentiría si digo que la alegría no fue nada parecido a una especie de cañón de confeti que estalla cuando salta la sorpresa.

El Fabril me hizo vivir una campaña tranquila y con una confianza ciega que pocas veces había experimentado. Porque su superioridad sí era algo sostenible en el tiempo merced a una identidad tan marcada que ni siquiera los contratiempos en forma de lesiones pudieron hacer que se tambalease.

Creo que tampoco ha sido la Segunda Federación más exigente para el filial blanquiazul. Entre el nivel de la propia categoría y la camada de talento del Fabril, el resultado no podía ser otro que un ascenso holgado, a falta de tres jornadas para que la temporada regular baje el telón y que confirma con creces el buen hacer de los últimos años.

Ahora toca ponerse manos a la obra. Bueno, al menos eso dice mi carácter ansioso e impaciente. Creo que ante situaciones como estas, mi cabeza es algo similar a la de Riley Andersen, protagonista de Inside Out. Siento a Ansiedad, un personaje despelucado identificado con el color naranja, corriendo de un lado a otro, con un montón de papeles en la mano e incendiando cualquier carpeta en la que estén almacenadas todas aquellas decisiones que tiene que tomar ahora la dirección deportiva con respecto a la plantilla del Fabril. Como si fuese yo Manuel Pablo o Ismael Arilla, vaya.

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Pero luego, Ennui –Aburrimiento, por si no ha visto la película– toma el control de mi cerebro y me dice que todavía es pronto, que el futuro del primer equipo será el encargado de marcar los pasos de varios de los fabrilistas. Ya. ¿Pero y qué será de Bil Nsongo? ¿Y de Noé Carrillo? ¿Y qué pasará con los futbolistas del Juvenil A que llamaban con fuerza a la puerta del filial? ¡Si el salto desde División de Honor Juvenil hacia Primera Federación es abismal! ¿Ve? Creo que Ansiedad, o ansia, lo que usted prefiera, se toma demasiado protagonismo.

Si dejo todo el batiburrillo de emociones a un lado y permito que sea la serenidad la que me posea, entiendo que el ascenso a Primera Federación solo trae cosas positivas. Más allá del reto que supondrá dar el salto al tercer escalón nacional, la posibilidad que ofrece para retener el talento es la principal fortuna para el club. Porque seamos realistas. Ver a Noé con la elástica blanquiazul es un privilegio al que ni usted ni yo queremos renunciar. Ni aunque fuese como cedido.

Ahora todos los jugadores que puedan poner un pie en el primer equipo seguirán su transcurso natural. Sin presión, sin precipitación y con la convicción necesaria para dar el salto a Primera División. Porque allí es donde, tarde o temprano, jugará el Deportivo.