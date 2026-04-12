Hora de separar polvo y paja

Pocas veces alguien es capaz de dominar con mano de hierro una competición de principio a fin. Recuerdo, ahora que se acerca el ciclismo a nuestra ciudad, a Gianni Bugno ganar un Giro de Italia, el de 1990, vistiendo la maglia rosa desde el prólogo de Bari hasta el paseo por Milán en la última etapa. También al Barça de balonmano en los últimos años o al de hockey patines algo más atrás en el tiempo. Y poco más.

Los títulos suelen decidirse en los últimos metros, en las últimas jornadas. La inmensa mayoría de las ocasiones, por muy claro que sea el dominio de un equipo, de un deportista, la victoria no se define hasta la recta final. Y en esas se están viendo nuestros tres equipos más representativos. Pero sobre todo el Leyma –que mal cuerpo me dejaron esos tres triples fallados en el primer ataque del último cuarto–, al que su enorme superioridad sobre todos sus rivales menos uno le deja a cinco jornadas del final y cuatro partidos por disputar sin depender de sí mismo para lograr el ascenso. Por muy extraño que parezca, el Básquet Coruña podría verse condenado a tener que luchar en los descarnados playoffs por la segunda plaza de ascenso a la ACB pese a haber sufrido solamente tres derrotas en 32 jornadas. Como se suele decir, “el fútbol es así”.

A la gente del balompié, precisamente, le oímos en infinidad de ocasiones decir otro latiguillo de esos que no por repetido deja de ser verdad: “las temporadas se ventilan en abril y mayo”. Todo lo ocurrido hasta entonces queda en agua de borrajas. Es en estos meses cuando se separa el polvo de la paja, tanto por arriba como por abajo. Nadie –al menos desde que las temporadas finalizan en mayo o junio– nunca jamás ha ganado una Liga o ha certificado un ascenso en febrero.

El Leyma, pese al bofetón que le propinó el Obradoiro en Coliseum, y el Dépor están ahí, en la pelea. Igual que un Liceo para el que ser primero en la Liga tampoco resulta vital, pero sí puede ser trascendente por el valor de disputar una hipotética final del playoff ante el Barça con el factor cancha a favor y por el espaldarazo a nivel psicológico que supone.

En el Palacio salió cara y en el Coliseum salió cruz. A ver qué sucede en El Alcoraz. Burgos y Málaga ya han metido presión con sus victorias. Aunque no tanta como la que ha ejercido el Obradoiro con la suya.