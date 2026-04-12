La feria de 'Herr' Flick

De todos es conocido que cada uno habla de la feria como le va en ella. Y eso es lo que ha sucedido con el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tras la derrota sufrida el pasado miércoles en el Camp Nou ante el Atlético (0-2) en el partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League.

El técnico no se anduvo por las ramas al criticar virulento el VAR y denunciar una acción en el segundo tiempo. En ella, el central rojiblanco Marc Pubill paró el balón con la mano después de que el portero Juan Musso sacase para devolvérselo su compañero más tarde.

“La situación en la que el defensor toca el balón con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble”, Flick dixit.

Lo afirmado esta semana por el estratega sorprende tras defenderlo en febrero de 2025 después de manifestar de un modo conciliador que “es increíble lo que les pasa a los árbitros y a sus familias. Hay que protegerlos. Es nuestra responsabilidad. No hay que perder energías en discutir con ellos. Tenemos el VAR, hay que confiar en él”.

Pero no es la primera vez ya que en abril de 2025, la víspera de la final de la Copa del Rey en La Cartuja ante el Real Madrid, indicó sin rubor que “no sé qué decir... esto es solo deporte, fútbol... y es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo. No está bien. Hay emociones en el terreno de juego, pero luego hay que dejarlas todas atrás. Los aficionados, todos, quieren ver a los jugadores y necesitamos a los árbitros. No cuidar a los árbitros es no tener fair play. Ya lo dije, tenemos que cuidarlos también. No podemos no respetarlos. Todos, clubes, entrenadores, jugadores... es lo que tenemos que hacer”.

El seny que el Barcelona asegura tener, algo que se quiere vender un día sí y otro también al resto del mundo, no supuso ningún problema para presentar el pasado jueves una queja formal ante la UEFA. El motivo, sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en el mencionado encuentro ante los colchoneros. El presidente interino de la entidad, Rafael Yuste, la justificó con un argumento banal e infantil “porque en caso de no hacerlo, no habrá mejora”.

Tras lo ocurrido, nadie tiene claro quién es Herr Flick: el que defiende al colectivo arbitral cuando su equipo gana o el que lo ataca cuando el resultado no es favorable para sus intereses. Quizás lo mejor para conocer al verdadero sería preguntárselo al propio preparador. Aunque ahora, tras haberse integrado plenamente en Barcelona, sus opiniones tendrán la misma consistencia que el proyecto del Real Madrid de la actual temporada.