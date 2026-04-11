Solo podía quedar uno y no fue el Básquet Coruña

Han pasado casi 40 años desde que al Obradoiro no lo dejaron ascender a la máxima categoría en Murcia cuando se demostró que los de la 'huerta' habían hecho jugar a un argentino como español. Yo estaba en el pabellón. Lo viví directamente. Luego, con el presidente santiagués ya fallecido Antonio Besada pase unas cuantas noches en programas de radio nacionales por aquella injusticia tremenda. 19 años después, el club fue reintegrado a la ACB cuando el Tribunal Supremo así lo dictaminó.

Por eso y por otras cosas, los del Fontes do Sar me caen bien. Hasta hace un rato. Un entrenador 'cagueta' en el banquillo naranja ha hecho que ahora, a 60 kilómetros, sus jugadores actuales peleen de una forma increíble. Más que nosotros, incluso.

El primer cuarto dejó bien claro lo que la mayoría pensábamos. Ninguno se iba a guardar nada de lo que tenía. Desde los primeros compases se vio que la entrega iba a ser total y que ambos sabían, rivalidad aparte, que el vencedor del encuentro tenía un pie en Liga ACB. Más acertados los coruñeses. 26-19 en un tiempo en el que sería injusto destacar a nadie. Recortó Obradoiro y ganó el segundo parcial por 15-18. A pesar de la defensa de todos, el conjunto compostelano fue favorecido en alguna falta que solo vio el trío arbitral. Si los 'naranjas' apretaban al límite de lo permitido, los visitantes eran todavía más duros.

De lo que no cabía duda a estas alturas es que se estaban enfrentando los dos mejores equipos de la Primera FEB. Y en veinte minutos conoceríamos al que mejor se postulara para el ascenso directo. En un ambiente espectacular. En eso ganaba Leyma por el doble de asistencia. Más de 9.000 espectadores, que en la época de baloncesto actual en el Coliseum solo se había visto en los partidos de ACB contra Real Madrid, Barcelona y Breogán. Si fuera por ambiente, está claro que ese equipo elegido sería el Básquet Coruña.

Leyma perdió porque Obradoiro fue mejor en el último cuarto. Aunque los árbitros deberían hacérselo mirar. Lucas, Checa y Aranzana estuvieron muy mal. Desde las faltas pitadas, mucho más castigado el equipo de Marco y además de forma selectiva. Leyma no utilizó en absoluto a Macachi, apenas un minuto a Brnovic y a Jou le pitaron 3 faltas en el primer cuarto.

Y luego lo que no es importante pero que acaba decidiendo: que si pisaste, que si pasos (3), que si repitas el tiro libre fallado, y que si tal cosa es infracción y lo mismo en la otra canasta no lo es.

Westermann, habitual en la Euroliga, dirigió a su equipo con mano de hierro. Anotando, pasando, defendiendo. Dos Anjos, que mide 2,18, no perdonó y a ellos en el último cuarto se unió Brito, actor de reparto que decidió con unos minutos de pleno acierto.

No parece muy justo que una temporada entera te la juegues en 10 minutos, pero…la competición es así. Un cuarto, una decena de minutos. Dos equipos enchufados y a por todas. Unos árbitros que no son los de mayores garantías. Y casi 10.000 espectadores ilusionados, cada uno con los suyos. No hubo demasiada incertidumbre. Una defensa brutal de Obradoiro, que muchas veces rozó la ilegalidad que los árbitros no apreciaron, y un Brito, un 'segundón' en estado de gracia con 17 puntos, la mayoría en el último acto, dejaron a los de Santiago en ACB y a nosotros 'a velas vir'. Oportunidad tenemos, pero seguro que será un riesgo y muy difícil.

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Nos quedan Fuenlabrada, Menorca, Guipuzcoa y Mallorca. A ellos no les queda nada. Porque lo difícil para ellos sería Estudiantes que, como campeón de la Copa, es segundo matemáticamente en el play-off. Y nosotros, después de un temporadón de récords, seremos terceros en la clasificación. Ahora mismo, Fuenlabrada sería el rival en el cruce y muy posible llegaríamos a la Final Four.

Epi ascenderá de nuevo a un equipo a ACB. Si histórico fue lo del ascenso con nosotros, lamentable fue nuestra temporada en esa categoría, a mi juicio con un principal culpable que fue el burgalés. Que le vaya muy bien

Me sugieren que hable algo de Barrueta. No tengo nada que apuntar. Tú puedes ser Michael Jordan, que si a nivel personal dejas mucho que desear, me das asco.