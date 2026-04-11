Disfruta que esto solo pasa una vez en la vida

Me acuerdo cuando el Dépor ganó la Liga y había quien me decía: “Disfruta, porque esto no lo vas a volver a ver en la vida”. Yo me enfadaba. “¿Por qué?”, pensaba para mí, rebelándome contra lo establecido, contras esas normas no escritas que dictaban que históricamente no ocurría con demasiada frecuencia que se llevase el título un equipo diferente a los que iban de blanco o de azul y grana. Como mucho, en alguna que otra ocasión, los de rojo y blanco. “¿Por qué?”, me repetía, “si ha pasado una vez significa que no es imposible y que puede darse otra”. El tiempo, como en muchas otras cosas, terminó por dar la razón a los que yo, en plena adolescencia, consideraba unos aguafiestas, unos cortarrollos total.

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Me acuerdo ahora de esto pensando en el Leyma y en cómo hace dos años, en aquel histórico día en Melilla, fui yo misma pero con unos años más a la espalda, la que pensé eso. “Disfruta, que igual solo vives un ascenso en la ACB en la vida”. Lo mismo que cada día de la temporada siguiente. “Disfruta, que igual solo vives una temporada en la ACB en toda tu vida”. Y aquí estamos, contra todas las leyes de esa lógica que tanto me molestaba, solo unos meses después ante un partido decisivo y en el que los naranjas pueden dejar sentenciada su vuelta a la élite, a codearse con Madrid y Barça, a poner a la ciudad en un mapa que hasta ahora parecía prohibido. Así que, pase lo que pase esta tarde en el Coliseum, me digo y le digo a la afición coruñesa: “Saboréalo bien que si vivir una ascenso a la ACB solo podía pasar una vez en la vida, ¡dos ya sería una locura!”

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Después está ser del Liceo, que convierte lo extraordinario en cotidiano. Esa es otra clase de diversión. Desde luego, trabajo no me falta. Como periodista estuve en 2010 en Torres Novas, en Portugal, para dejar constancia de su tercer título de la CERS, que era el primero desde 2004. También fui a Lleida tres años después a verle ganar su séptima Liga después de contar, desde casa, dos Champions, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Le volví a ver ganar en 2016 una Supercopa de España. Otra en 2018. En 2021, la Copa del Rey vino a A Coruña y otra vez presencié un título en directo y aún quedaría ese año una nueva Supercopa. Al siguiente, la octava Liga, con victoria final en Reus. Y hace unas semanas estuve en Sant Sadurní d’Anoia cuando Dava Torres y Toni Pérez levantaron la undécima Copa del Rey. Y me tengo que obligar a decirme eso de “disfruta, que puede ser el último”. Pero siempre hay una vocecilla que me dice que con los verdiblancos nunca se puede decir nunca.