Estamos todos expectantes con esta jornada retro que se celebra tanto en Primera como en Segunda División. Sabemos que hay un balón para la ocasión, los equipos luciendo diferentes equipaciones históricas y uso de gráficos nostálgicos en las retransmisiones televisivas. Y todo eso seguro que nos va a retrotraer al pasado, a décadas pasadas. El principio de los noventa cogió a esta “plumilla” que escribe empezando a interesarse por el fútbol y viendo los partidos del Canal + en casa de su tío.

Pero no es retro todo lo que parece. Porque hasta no hace mucho, por ejemplo, los inalámbricos de las radios se apelotonaban en las bandas de los campos de fútbol para captar los sonidos del césped. Cuando se producía un cambio el periodista interceptaba al protagonista antes de que enfilase el túnel de vestuarios, el ‘canutazo’ era una constante en cada partido y sobre todo imperaba la naturalidad. Porque el fútbol se contaba en el verde, con el reportero (reporteras aún era pocas entonces) prácticamente oliendo el sudor de los futbolistas. Eran impensable no estar ahí, donde se producía la noticia.

Pero, como ocurre en la vida, todo cambia y evoluciona. No siempre para bien, pero lo que es impepinable es que los tiempos mudan. Y habría que ser muy iluso para creer que esa idílica situación con el periodista prácticamente pudiendo tocar al jugador iba a durar para siempre. Ahora estamos todos situados en la zona de prensa, a una considerable altura, siguiendo el encuentro en una posición similar a la que estaría un aficionado.

Es la patronal, propietaria de los derechos de LaLiga, la que por medio de sus periodistas interpela en la previa a los entrenadores y al término del encuentro a los protagonistas, uno por cada equipo. El resto de medios tienen que esperar a las ruedas de prensa y correspondientes zonas mixtas. Todo controlado, todo milimetrado, escaso espacio o directamente nulo a la improvisación y cero espontaneidad.

Por eso, si esta jornada retro quisiera hacer honor a su nombre, debería este fin de semana devolver a los periodistas a la banda, abrir la mano a que hubiese más entrevistas a pie de campo y así conseguir que ese guiño a la nostalgia se convirtiese en una experiencia inmersiva completa. Porque todo el escaparate está muy bien, el envoltorio es bonito, seguro que a más de uno hace que se le escape una lagrimita recordando otros tiempos, pero el contenido va a ser similar al de otras jornadas. Así que retro, pero no mucho.