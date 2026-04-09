O forno do Coliseum

Sí, estoy nervioso por lo que se viene este sábado. Llevo esperando el derbi entre Básquet Coruña y Obradoiro toda la temporada y ahora no sé si quiero que llegue. Confío, pero soy conocedor de la calidad que tiene el rival y de lo que les pone a algunos de sus jugadores (a uno en particular) este tiempo de ambientes.

Y ahí es precisamente a donde quiero llegar y donde creo que se tiene que empezar a ganar el partido: en el ambiente. Cada jornada, antes del inicio del encuentro se canta el himno del club que reza: “No forno de Riazor xoga o Básquet Coruña”. Bueno... gracias a Dios (y a los miles de seguidores que se han sumado a la causa en estas dos últimas temporadas) ya no jugamos en Riazor y nos hemos mudado al Coliseum.

El primer día que lo pisé y vi cómo quedaban la pista y los marcadores aluciné. El primer partido del equipo que viví allí fue el de presentación contra el Porto y ya me dejó entrever lo que se podía ver a nivel ambiental y sonoro, unas sensaciones que se multiplicaron por mil el día del debut en ACB contra el Real Madrid. Nunca se me va a olvidar la sensación de aquel día. Tenía un cosquilleo por dentro que muy pocas veces había vivido en un recinto deportivo y los pelos de punta con el ambiente que se generó. Un ambiente que nunca me había imaginado que viviría en Coruña en un partido de baloncesto (y encima acabó como acabó).

Varios de los protagonistas volverán el sábado al lugar de los hechos, pero con otra camiseta. E igual que vuelven ellos, es necesario que vuelva el ambiente de ese día. Que cada acción se luche tanto en la pista como en la grada, porque sí, ‘A Coruña quere basquet’, pero si quiere volver a verlo de ACB debe demostrarlo durante los 40 minutos de juego e incluso durante los tiempos muertos del derbi.

Tanto Carles Marco como los jugadores han dicho en multitud de ocasiones que la grada les ha ayudado a sacar adelante varios partidos de esta temporada. Y los resultados así lo demuestran: el equipo está invicto en liga como local. Tan solo Breogán en la final (ajustada) de Copa Galicia y Tizona en Copa de España han sido capaces de salir del Coliseum con un triunfo este curso.

Ese tiene que ser el factor decisivo del partido. Que los 9.000 de la grada (todos de naranja) se hagan notar desde el minuto 0 hasta el 40, que sean uno más punteando cada tiro o peleando cada rebote, que ayuden a que los balones entren en el aro de Obradoiro y en definitiva, que el partido sea un enfrentamiento desigual de 9.005 contra 5.