No me llames Shyamalan, llámame Dépor

Hubo un tiempo en el que M. Night Shyamalan fue el rey de los giros argumentales o, como se denomina en el argot cinematográfico, del ‘plot twist’. Esa vuelta de tuerca inesperada que cambia el final de la historia y sorprende al espectador. Eso fue cuando el director indio-estadounidense nos regalaba más genialidades que películas erráticas (iba a poner ‘truños’, pero finalmente me decanté por el eufemismo). Ahora, que el autor de la maravillosa ‘El sexto sentido’ está un poco de capa caída y pare más pelis ‘reguleras’ que obras que rocen el sobresaliente, hay que trasladarse al fútbol para encontrar a su digno heredero en eso de los giros de guion y desenlaces inesperados. El Dépor. Tres de las cuatro últimas victorias de la escuadra blanquiazul y sus dos últimos empates se han resuelto en los instantes finales de los encuentros. Como si el argumento lo escribiera el propio Shyamalan.

Aún recuerdo lo que sentí cuando vi en el cine ‘El sexto sentido’, su tercera película, pero la primera que descubrimos la mayoría de los espectadores. Pasó de ser un desconocido al nuevo Alfred Hitchcock. Qué gozada esa tensión en cada escena, la historia, los sustos, la sorpresa final. Volvió a sorprendernos con ‘El protegido’ y, desde ahí, se convirtió en uno de mis directores favoritos. Esperaba ansioso el estreno de cada nueva peli para lanzarme al cine. Luego llegaron otras dos grandes creaciones como ‘Señales’ y ‘El bosque’, una genialidad que, quizá, no fue tan bien recibida por culpa del tráiler, en el que se exhibía una historia que nada —o muy poco— tenía que ver con la trama real. En todas ellas había un excelente trabajo de dirección y un giro inesperado que nos hizo saltar de la butaca con emoción. Y cuando parecía que estábamos ante un gigante del celuloide, nos castigó con ‘La joven del agua’, ‘El incidente’, ‘Airbender’, el ‘truñaco’ de ‘After Earth’... Paro porque no quiero deprimirme. Menos mal que también hubo tiempo para alguna buena producción como ‘La visita’ o ‘Múltiple’, pero cuando ahora anuncian una peli de Shyamalan, ya no piensas en los giros de guion o en la calidad del autor, sino en que ya no sabes si vas a disfrutar con un peliculón o te vas a tragar un mojón. Aun así, acabo picando y voy al cine igual.

Cuando quiero emocionarme, sobrecogerme, saltar, comerme las uñas, pasarlo mal y bien a la vez, maldecir, pero terminar explotando de alegría —o al revés— veo al Dépor. Ese 2-3 en casa de la Real Sociedad B con goles de Bil Nsongo y Mario Soriano en los minutos 83 y 94. El 1-2 en Ceuta con ese zapatazo imposible de Altimira en el 92. El 2-1 frente al Zaragoza, otra vez tras empezar perdiendo, con la diana de Mulattieri en el 86, cuando el italiano no mojaba desde dos meses antes. El 1-1 en El Molinón contra el Sporting sellado por Dani Barcia en el 81 (seis meses después de que también le metiera el 1-0 al cuadro asturiano en Riazor, en el minuto 89). Y el 1-1 del pasado sábado contra el Málaga en casa. Pero ahí fue al revés, el susto nos lo llevamos nosotros después de que Fer Niño igualara, en el 79, el tanto que había marcado Mulattieri en el 74.

Este Dépor me hace vibrar y sentirme vivo, aunque el último capítulo no tuviera el mejor desenlace. Pero como dicen en Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, “el final, a veces, es una sorpresa incluso para el autor y el personaje”.