Un ‘sorpasso’ simbólico

No hace ni tres años que el Deportivo cedió en las semifinales del playoff ante el Castellón y se vio abocado a una cuarta temporada de bronce. Tampoco han pasado tres años desde que el Sevilla levantó en Budapest su séptima Europa League y aseguró, de esa forma, su cuarta participación consecutiva en la Champions League. Aquella Liga de los nervionenses mostraba ya alguna grieta en su barco, pero cualquiera habría dicho entonces que ambos equipos estaban a años luz.

El tema es que en el fútbol todo puede cambiar muy rápido. Tanto que en noviembre del pasado año, como sevillista y coruñés, tuve un pensamiento y se lo compartí a un amigo mientras íbamos en el coche: ¿cuánto queda para que el Dépor vuelva a estar mejor posicionado que el Sevilla? Para que me caiga algún vacile. Fue un fin de semana en el que mi equipo se mostró completamente incapaz en el derbi contra el Betis y el Dépor alcanzó el liderato de Segunda tras lograr ante el Albacete su quinta victoria consecutiva.

Llegaron después rachas un poco dubitativas para el Deportivo y el Sevilla hizo la goma en Primera, pero ahora, a ocho jornadas para el final, es una posibilidad real que ambos coincidan en el ascensor del fútbol español.

Puede que todavía no se dé esta situación. Creo que el Sevilla no lo hará peor que Elche, Mallorca o Alavés y la Segunda es completamente imprevisible, pero con la estructura actual de ambos clubes es solo cuestión de tiempo que se confirmen las tendencias.

Más allá de errores y obcecamientos que irritan a veces a su afición, mi sensación con cierta distancia es que uno tiene una propiedad fuerte, relativa paciencia con los entrenadores, jugadores que podría vender a buen precio y una cantera bien trabajada. El otro, por contra, cuenta con una dirigencia vergonzosamente agarrada al poder pese a causar repulsión a la grada, patadas a seguir en las decisiones sobre el banquillo, una plantilla devaluada y la pirámide de su fútbol base a un nivel muy bajo.

Solo una (buena) venta del club puede cambiar el destino del Sevilla. También ayudaría, para que cambie el estado de ánimo, que sea con la vuelta a los despachos del hombre clave en su historia reciente. A veces el fútbol es tan sencillo como eso. En el Dépor creo que se ha acertado en las dos o tres cosas que son claves y solo queda esperar a que, tarde o temprano, la Primera División vuelva a ser una realidad.