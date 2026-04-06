Si fuera suficiente con 72 puntos

Es complicado omitir las cuentas de la lechera a estas alturas de la temporada. Difícil mirar hacia otro lado y no hacer cábalas. Aunque en la ‘Hypertensiones’ todo es posible, como quedó demostrado en este domingo en que el líder perdió por 6-2 ante un equipo al que aventajaba en 19 puntos y en que el Almería tuvo que esperar al segundo minuto de tiempo añadido para dar la vuelta al marcador ante un adversario al que llevaba exactamente la misma distancia.

Si nos fiamos de las matemáticas, el ascenso directo estará en 75 puntos. La proyección de la tercera plaza, que ahora mismo ocupa el Deportivo con 60 puntos después de 34 jornadas, es de 74. Si las matemáticas acertasen, que dudo mucho que lo hagan porque lo de esta Liga no hay por dónde cogerlo, harían falta 15 puntos de los 24 restantes. Ojo, porque esta cifra aumenta sensiblemente el ritmo de puntuación actual del líder de la competición, ya que de ese promedio de puntos resulta una proyección de 79 en el total de las 42 jornadas del campeonato más bizarro del planeta.

Por todo esto, algo me dice que el ascenso directo estará un poco más barato, alrededor de los 72-73 puntos. Parecen pocos, ¿verdad? Quizá pueda resultar a priori sencillo para el Racing de Santander, que solamente necesitaría 10-11 puntos más. E incluso para su inmediato perseguidor, al que le harían falta 11-12.

El tramo final del campeonato saca lo mejor de cada equipo y, además, hay que tener en cuenta diversos factores. Uno de los más importantes es que los cuatro conjuntos que ocupan posiciones de descenso están vivitos y coleando. Ninguno ha firmado su sentencia de muerte. Desde la Cultural Leonesa, que acaba de batir a un tembloroso Valladolid, hasta el Mirandés, que salió victorioso del Ibercaja Estadio. El Zaragoza está a cuatro puntos del Cádiz, que marca la permanencia. Los otros tres equipos de la zona roja ven a los gaditanos seis puntos por encima. Los pucelanos, el Leganés, la Real Sociedad B e incluso el Granada –a ver qué hace frente al Castellón– no pueden cantar victoria todavía. Quienes parecen haberse situado en terreno de nadie son Ceuta, Andorra, Sporting, Córdoba y Albacete, aunque un par de derrotas consecutivas metería a cualquiera de ellos en problemas para conservar la categoría.

Claro que todo son especulaciones. ¿Es mejor medirse a un adversario que se juega la vida o a uno que ya tiene su futuro definido? ¿Es preferible enfrentarse a un rival directo o a quien lucha por el objetivo opuesto? ¿Mejor un contrario que pelea por el ascenso o uno que se bate por la permanencia? Si los desenlaces ligueros están llenos de imprevistos, imagine usted en la Hypertensiones.