Hay sitio para todos

No es una cuestión de tener razón ni de colgarse medallas antes de tiempo. Tampoco va de mirar por encima del hombro a quien dudó en algún momento y a quien no le faltaba razón para hacerlo. Creo que más bien va de sensaciones. De esas corazonadas que no sabes muy bien de dónde salen. Y sí, yo desde el primer instante sentí que este podía ser el año del Deportivo. También os digo, me he criado viendo High School Musical y Hannah Montana, en donde el balón decisivo siempre entraba en la última milésima de segundo y donde una chica se convertía en una estrella de la música con simplemente ponerse una peluca, y todos aceptábamos que nadie se diera cuenta de que la cara seguía siendo la misma. Así que sí, soy una persona fácil de ilusionar y quizá con más confianza que Lucas Noubi cuando un rival le va a presionar.

No está siendo una temporada perfecta, ni mucho menos. Todos hemos sufrido ese momento en el que el equipo sumaba resultados, pero no terminaba de convencer. Ganaba sin enamorar y sacaba puntos sin transmitir fiabilidad. Faltaban muchas cosas. Fluidez, claridad, identidad... Y además estaba ese otro detalle que enciende una pequeña alarma en la mente de todos los deportivistas: la dificultad para imponerse a los equipos de arriba. Que sigue estando, pero que no importará demasiado a no ser que tengas que disputar un playoff o termines el curso empatado a puntos con rivales como Racing, Málaga o Castellón, con los que tienes el golaveraje perdido. Pero mientras las matemáticas no digan lo contrario, vamos a olvidar esa fase de promoción que tanto nos ha hecho llorar y vamos a soñar con una de esas dos primeras plazas, más abiertas que nunca gracias a la generosidad del Racing de mantener la pelea abierta hasta el final.

Quizá lo que mantenía la ilusión en mí era el potencial de la plantilla. O quizá la sensación de que, incluso sin brillar, las situaciones, propias y ajenas, solían salir de cara. O bueno, a lo mejor es que simplemente yo soy así, más de creer que de dudar. Podría contaros muchos ejemplos de mi vida en los que este rasgo de mi personalidad me ha jugado malas pasadas. Pero volvamos a lo futbolístico.

Algo parecido me pasó en el ascenso de 2024. Recuerdo que en diciembre dije que íbamos a subir el 12 de mayo y así fue. Vale, puede que mi apuesta estuviera impulsada porque ese día es mi cumpleaños, pero en ese momento todavía ni se conocía la fecha exacta en la que se disputaría el partido. Por eso ahora, cuando digo que desde el principio sentí que este puede ser el año de volver a Primera, no lo hago desde la soberbia. Es esa misma sensación difícil de explicar. Como si todo, poco a poco, estuviera encaminándose hacia ese momento. Eso no significa que esté todo hecho, ni mucho menos. Queda muchísimo camino por recorrer, hay rivales muy fuertes y cualquier despiste se paga caro en esta categoría.

Pero lo que no se puede negar es que el equipo ha cambiado. Hay un punto de inflexión que se podría establecer en la segunda parte en Gijón, donde el juego empezó a ser más reconocible, más sólido y más convincente. Los dos partidos siguientes no hicieron más que reforzar esa sensación y ahora la gente ya tiene motivos reales para soñar. Creen de verdad y eso el equipo lo siente en el campo. Además, el calendario invita a mirar hacia arriba. No porque sea fácil, esta Liga ya ha demostrado que todo puede pasar y si no, que se lo digan al Racing en Andorra. Simplemente es porque el Dépor ya ha dejado atrás los duelos contra la gran mayoría de rivales directos, y ellos todavía tienen que verse las caras. Y en ese cruce de caminos, y siempre que los blanquiazules cumplan con su parte, hay oportunidades para recortar distancia con los de arriba.

Puede que, desde hace unos meses, el dicho “de ilusiones también se vive” se haya convertido en mi mantra de confianza, y que esta situación requiera prudencia, no adelantarse y no dejarse llevar demasiado. Pero el fútbol, como la vida, también va de eso. De confiar en que las cosas saldrán bien. Y si algo tiene este momento es que, por primera vez en mucho tiempo, la ilusión no parece un acto de fe ciega como la mía, sino una posibilidad real. Y por ello este artículo no es un “os lo dije”, lo cual sí podría achacarle a mis compañeros, a los que tuve que reforzarles la moral en múltiples ocasiones, es más bien un “bienvenidos a mi barco”, hay sitio para todos.