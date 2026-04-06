¿Gancho o truco?

Las voces más agoreras llevan semanas anunciando la inminente caída del Básquet Coruña de lo más alto de la tabla de Primera FEB. No sin razón.

Las voces más optimistas siguen confiando a ciegas en el ascenso directo del plantel dirigido por Carles Marco. No sin razón. Evidentemente.

Es cierto, innegable, que los naranjas no están en la misma forma que el Obradoiro. O al menos no asustan tanto. Especialmente a los más impresionables. Pero si hay un deporte donde dos más dos no siempre son cuatro. Donde el panorama puede variar en muy poco tiempo, ese es el baloncesto.

Para muestra, un par de botones. Cercanos. Este domingo, el equipo compostelano borró de la cancha al Palencia, que unas semanas antes había hecho lo mismo –aunque no desplegando tanta contundencia como el grupo gobernado por Diego Epifanio– con el Leyma. Y, pese a todo, el líder –en solitario– viste de naranja.

El camino corto a la Asociación de Clubes de Baloncesto es cualquier cosa menos corto. En 32 jornadas hay tiempo para todo: momentazos, vacas flacas y crisis galopantes. El Básquet Coruña no sabe de eso.

El Obradoiro falló al principio, el Palencia dudó mediada la primera vuelta. El líder, que lo es, entre otras cosas, por esto, ha capeado sus semanas de (aparente) debilidad con muchos más triunfos que derrotas. La única, en Palencia, bajo una serie de condicionantes negativos.

Quien pensara, viendo el arranque arrollador de los de Carles Marco, que el camino iba a ser de rosas, se está enterando ahora de que no. Y debería valorar tanto los partidos ganados por 30 puntos como los sacados adelante con dificultades.

Porque triunfar cuando no se está del todo bien es una virtud. Muy, muy importante. La resiliencia, tan de moda en los tiempos modernos, gana batallas y guerras. Al Básquet Coruña le quedan cinco de las primeras para levantar los brazos al final de la segunda. Y al Obradoiro también le queda mucha tela que cortar. Empezando por la visita al Coliseum, donde ya mordió el polvo en pretemporada contra un equipo completamente nuevo.

La duda está en si el Leyma va ya con el gancho (físico) o es que le han pillado el truco a la filosofía de Carles Marco. O ambas cosas. Sea como fuere, este grupo de jugadores se ha ganado más confianza en él que dudas en su futuro inmediato. Incluso si en el derbi del próximo sábado la moneda cae del lado de la cruz.