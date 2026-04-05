Hace falta coraje

Llega un momento en el que hay que decir hasta aquí. Siempre se habla de la última gota que colma el vaso como la culpable, como si todas las anteriores no tuviese su cuota de responsabilidad. Pero hay un instante en el que concluyes que ya es suficiente y das un golpe de timón. Cueste lo que cueste y eso es algo que el fútbol tiene que hacer, de una vez por todas. Ya está bien de mirar hacia otro lado, están muy bien las pancartas y los brazaletes contra el racismo pero a la hora de la verdad se siguen escuchando auténticas barbaridades en los campos de fútbol.

Se puede acabar con esa lacra, primero apartándola de los campos del fútbol, del deporte en general, que abandera unos valores que son antagónicos del racismo. Después de la sociedad. Pero es intolerable que se oigan cánticos como los que se profirieron en el España-Egipto en Cornellà. Es inaceptable que esto siga pasando. Pero hay solución, existen mecanismos, más allá de afear el gesto por los altavoces.

Pero como reconocía el técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, para hacerlo hace falta estar dispuesto a perder. Y nadie está por la labor de ver como vuelan los euros si se paraliza un partido de fútbol debido a comportamientos racistas. Se puede detener por inclemencias meteorológicas, por lanzamiento de objetos pero no por ese motivo.

¿Por qué en el caso del racismo la razón no es suficientemente fuerte? ¿Quién le pone el cascabel al gato y pasa de embolsarse millones de euros un fin de semana por paralizar un partido o incluso una competición?A todos (bueno a casi todos) se les llena la boca criticando estos actos deleznables, rasgándose las vestiduras, asegurando que se trata únicamente de una minoría y de no es representativo de la sociedad. Pero al final, si no hacemos nada, si miramos para otro lado, ¿no acabamos siendo en parte cómplices?

Como cuando el que hacía bullying en el colegio o instituto y tenía amedrentados a sus víctimas contaba con la connivencia del resto. Porque muchas veces los demás hacían cálculos y era mejor el silencio que pasar a ser el objeto de las burlas. Dar un golpe sobre la mesa supone llevar a cabo medidas mucho más severas, que hagan que los racistas se lo piensen dos veces antes de verter su bilis de forma impune en los campos de fútbol.

El pedir las cosas por favor, la megafonía bienintencionada pero totalmente inocua no funciona con este tipo de personajes. Pero parar un partido o cerrar un estadio son medidas mucho más contundentes. Aunque claro, estas exigen coraje y ausencia de miedo.