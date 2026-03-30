No se lo pierdan

La Tercera RFEF gallega es en estos momentos una competición a la que no se le puede pedir más en términos de emoción. Dos equipos pelean por el ascenso directo, once buscan con ahínco tres plazas de playoff y otros cinco luchan por evitar un descenso que, dependiendo de los arrastres, tendrá un corte más alto o más bajo.

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Se mire hacia donde se mire, hay algo que destacar. Y más cuando se compara la situación actual de los equipos con la que tenían al término de la primera vuelta. Solo Estradense (10º), Viveiro (14º) y Barbadás (18º) mantienen posición. Lo demás es un maravilloso caos.

Y de la anarquía surgen historias que, pese a estar aún incompletas, tienen el potencial de ser recordadas. No exactamente en la batalla por no descender a Preferente, donde el Silva ha dado el mayor paso adelante dejando la penúltima posición, a dos puntos de la permanencia, para ser ahora decimoquinto y tener un +2 sobre la zona roja. La salvación pasa por A Grela.

Pero si lo del Silva merece ser destacado, con su próximo rival —Barco— se me agotan los calificativos. Los de Agustín Ruíz terminaron la primera vuelta con menos puntos que partidos y diez jornadas después han limado catorce puntos con respecto a los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF. Tras nueve victorias en diez encuentros, son ahora sextos y candidatos de pleno derecho a unos lugares que ocupan Gran Peña, Somozas y la otra gran revelación de la segunda vuelta, el Arteixo.

Segunda evaluación Más información

Igual que el equipo de Valdeorras, los rojiblancos son la viva imagen de la importancia de las dinámicas en el fútbol. De no lograr ganar dos duelos seguidos en los cinco primeros meses de competición, a sumar 19 de los últimos 21 puntos con un empate en el campo del Arosa como punto intermedio de dos rachas de tres triunfos consecutivos.

Los focos de la tercera posición no deben cegar a un equipo que ahora mismo se encuentra tan lejos y tan cerca. Las tres salidas que le restan son de gran dificultad, pero Ponte dos Brozos ofrece cuatro citas claves para convertir un curso que parecía destinado a una trabajada permanencia en una histórica con partidos de postemporada.

¿Les parece poco? Pues queda lo mejor. Para el espectador neutral, claro. No para una sufrida hinchada del Compostela que ha visto cómo su equipo mandaba al limbo diez puntos de ventaja sobre el segundo y ahora está dos por debajo de un Arosa que ha sumado 26 de 30 en el mismo periodo que ellos hacían trece. Parece abocado a una maldición el conjunto capitalino, de otra categoría por instalaciones, pero que necesita reaccionar ya si no quiere necesitar de tres eliminatorias para abandonar una Liga en la que nadie contemplaba que iba a encontrar dificultad en cada campo. Pero así es la Tercera. Nada está escrito.