Es la voz de Riazor

Muchas veces el fútbol se presenta como una excusa para viajar, conocer nuevas ciudades y crear nuevos vínculos. Normalmente, una gran parte de la amistad que tienen los niños y niñas cuando son pequeños surge en las actividades extraescolares, con el balompié como una de las más practicadas en España. Pero esa etapa, sin que nos demos cuenta, se termina cerrando.

La infancia y adolescencia pasan y la agenda se empieza a llenar de responsabilidades que ocupan tu día. Se abre una etapa en la que las obligaciones convierten en incompatible seguir practicando tu hobby favorito. Es en ese momento cuando el ser aficionado del equipo de tu ciudad te mantiene conectado al fútbol más cercano. Más real.

El Deportivo no consiguió la victoria en Asturias, pero disfrutó de la presencia de los más de tres mil coruñeses que se dieron cita en Gijón. Esos que por amor incondicional deciden pasar el fin de semana junto a su equipo y que ahora mismo son uno de los principales culpables de que los blanquiazules puedan volver a Primera División.

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En El Molinón no jugaron de locales, pero se aprovecharon del descontento lógico y generalizado de los aficionados rojiblancos para empujar a un equipo que les necesita. Mucho. A una primera parte pobre, le siguió una segunda que hizo entonar a los presentes un “yo me voy contento” o el “merecimos más”.

Los de Antonio Hidalgo volvieron a inclinar el campo a su favor en el tramo final de partido, y son tantas las veces que han conseguido sumar puntos en la recta final, que no es casualidad.

El cansancio de un Sporting que a estas alturas de la temporada acusa no tener una plantilla larga y equilibrada tuvo su peso. Que el Dépor atacaba para la portería en la que estaban todos los desplazados, también. La grada ni regatea ni marca goles, pero animó a un Dépor que se lo creyó todo en la segunda mitad. Tanto que hasta el haber sumado un punto pese a ir por detrás en el marcador durante 65 minutos le parecía poco a Álvaro Ferllo, que pagó a golpes con el campo no anotar el segundo. “Un punto no está mal del todo en este campo, hay que hacerlo bueno el martes”, decía el autor del gol.

Luismi la puso, Barcia cabeceó y El Molinón explotó. Fue la respuesta a las más de cinco horas que los deportivistas llevaban gritando. Desde la plaza del ayuntamiento al estadio.

Ahora le toca el turno a Riazor en su totalidad, con una semana de dos partidos que puede suponer muchas cosas. Córdoba y Málaga. Hoy el primero, con un partido intersemanal. El sábado el siguiente, ante uno de los más en forma. La meta del ascenso está muy cerca, y uno de los factores claves para conseguirlo es la voz de Riazor.