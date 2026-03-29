Pocas escenas del cine me quedaron más grabadas en la memoria cuando era niño que la primera vez que Neo visita al Oráculo en The Matrix, ese clásico no siempre ponderado como se merece. Keanu Reeves se encuentra a unos niños con habilidades especiales y recibe una de las lecciones más definitivas de la saga por parte de uno de los jóvenes que parecía estar doblando cubiertos con la mente. “No trates de doblar la cuchara, eso es imposible. En lugar de eso, intenta comprender la realidad”. “¿Y cuál es a realidad?”, respondía Neo sorprendido. “Que no hay cuchara”.

Hasta que alguien me demuestre lo contrario, estaré convencido de que eso fue lo que le susurró Luismi Cruz a Dani Barcia antes de poner un caramelo en el área. El canterano no está teniendo una temporada sencilla después de un primer año en el fútbol profesional solo frenado por las lesiones. Se lo ve agarrotado, falto de confianza, lo que en muchas ocasiones iguala a falto de concentración. Pero sus minutos finales en El Molinón después de marcar el tanto del empate demuestran que el fútbol no dista mucho de esa simulación creada por las máquinas y, por lo tanto, que se puede moldear a tu antojo. El cambio empieza por uno mismo.

La causa del Deportivo por el ascenso suma un nuevo héroe inesperado Más información

No es Barcia como individuo el único que está empezando a creer de verdad. El Dépor sigue tomándose como norma poner el campo cuesta abajo en los tramos finales de partido y lo que hace unas semanas quizá llegó como casualidad, ahora empieza a hacerlo como consecuencia. Después de que muchos vieran al mismo equipo falto de ideas en la primera parte, es probable que el segundo tiempo en El Molinón haya provocado que muchos de sus rivales comiencen a plantearse si el conjunto blanquiazul no es ‘El Elegido’.

Esa seguridad con la que Antonio Hidalgo y los suyos terminaron cambiando el miedo de bando en Gijón es la que debe guiar al Dépor en un tramo final de temporada en el que necesita seguir sumando nuevos aliados a la causa del ascenso. Entre los que se han subido al barco en las últimas semanas y el déjà vu permanente de Mario Soriano, encontrar las respuestas a todas las preguntas será más sencillo, lo mismo que el destino final de la madriguera de conejo sea la Primera División.